АЗС массово снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июня

Главное: Бензин : На "Укрнафте" до 29 июня акционно подешевел премиальный 95 (Energy) - сразу на 3 гривны, до 73,90 грн/л.

: На "Укрнафте" до 29 июня акционно подешевел премиальный 95 (Energy) - сразу на 3 гривны, до 73,90 грн/л. Дизель : ОККО и WOG снизили стоимость обычного и премиального ДТ по 1 грн на литре, а в "Укрнафте" по акции фирменный ДТ Energy сбросил 3 гривны и стоит 75,90 грн/л.

: ОККО и WOG снизили стоимость обычного и премиального ДТ по 1 грн на литре, а в "Укрнафте" по акции фирменный ДТ Energy сбросил 3 гривны и стоит 75,90 грн/л. Газ: Автомобильный газ подешевел на 1 гривну на ОККО и WOG - до 42,90 грн/л, тогда как самую низкую цену удерживает "Укрнафта" - 40,40 грн/л.

Как изменились цены за сутки

OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизель и голубое топливо. Обычное ДТ Евро сбросило в цене 1 гривну и теперь стоит 80,90 грн/л (вчера было 81,90 грн/л). Брендовый дизель (Pulls/Mustang) также подешевел на гривну - до 83,90 грн/л.

Автомобильный газ в этих сетях также снизил цену на 1 гривну - до 42,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 июня (инфографика РБК-Украина)

Сеть SOCAR содержит самые высокие цены на топливо среди названных и не изменяла стоимость за последние сутки.

Государственная "Укрнафта" объявила о запуске акционного предложения, которое будет действовать ограниченное время - с 25 по 29 июня включительно. В течение этих пяти дней компания существенно снизила ценники на свои премиальные позиции, сравнив их в стоимости с обычным топливом.

Так, фирменный бензин 95 (Energy) сбросил в цене сразу 3 гривны и теперь стоит 73,90 грн/л (столько же, сколько и стандартный А-95). Максимальное удешевление зафиксировано на премиальном ДТ (Energy) - оно упало в цене на 3 гривны и торгуется по 75,90 грн/л.

На обычный дизель цена на "Укрнафте" снизилась на 1 гривну (до 75,90 грн/л). Стоимость бензина А-92 (68,90 грн/л), премиального 98 (Energy) (81,90 грн/л) и автомобильного газа (40,40 грн/л) на время акции осталась без изменений.

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Детализация цен на АЗС 25 июня, четверг

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Евро: 78,90 грн

ДТ Pulls: 83,90 грн

ДТ Евро: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Евро: 78,90 грн

ДТ Mustang: 83,90 грн

ДТ Евро-5: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДТ NANO Extro: 85,90 грн

ДТ NANO: 82,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"