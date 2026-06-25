АЗС массово снизили цены: сколько стоит бензин, дизель и газ 25 июня

Цены на горючее на украинских АЗС 25 июня преимущественно пошли вниз. Подешевел дизель и автогаз, однако есть и акционные предложения по бензину.
Сколько стоит топливо по состоянию на 25 июня и до какого числа можно сэкономить на заправке - в материале РБК-Украина.
Главное:
OKKO и WOG синхронно снизили цены на дизель и голубое топливо. Обычное ДТ Евро сбросило в цене 1 гривну и теперь стоит 80,90 грн/л (вчера было 81,90 грн/л). Брендовый дизель (Pulls/Mustang) также подешевел на гривну - до 83,90 грн/л.
Автомобильный газ в этих сетях также снизил цену на 1 гривну - до 42,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 25 июня (инфографика РБК-Украина)
Сеть SOCAR содержит самые высокие цены на топливо среди названных и не изменяла стоимость за последние сутки.
Государственная "Укрнафта" объявила о запуске акционного предложения, которое будет действовать ограниченное время - с 25 по 29 июня включительно. В течение этих пяти дней компания существенно снизила ценники на свои премиальные позиции, сравнив их в стоимости с обычным топливом.
Так, фирменный бензин 95 (Energy) сбросил в цене сразу 3 гривны и теперь стоит 73,90 грн/л (столько же, сколько и стандартный А-95). Максимальное удешевление зафиксировано на премиальном ДТ (Energy) - оно упало в цене на 3 гривны и торгуется по 75,90 грн/л.
На обычный дизель цена на "Укрнафте" снизилась на 1 гривну (до 75,90 грн/л). Стоимость бензина А-92 (68,90 грн/л), премиального 98 (Energy) (81,90 грн/л) и автомобильного газа (40,40 грн/л) на время акции осталась без изменений.
OKKO
WOG
SOCAR
"Укрнафта"