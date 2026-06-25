АЗС масово знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 25 червня

Ціни на пальне на українських АЗС 25 червня переважно пішли вниз. Здешевшав дизель та автогаз, проте є й акційні пропозиції щодо бензину.
Скільки коштує пальне станом на 25 червня та до якого числа можна заощадити на заправці - у матеріалі РБК-Україна.
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OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та блакитне паливо. Звичайне ДП Євро скинуло в ціні 1 гривню і тепер коштує 80,90 грн/л (вчора було 81,90 грн/л). Брендовий дизель (Pulls/Mustang) також подешевшав на гривню - до 83,90 грн/л.
Автомобільний газ у цих мережах також знизив ціну на 1 гривню - до 42,90 грн/л.
Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 червня (інфографіка РБК-Україна)
Мережа SOCAR утримує найвищі ціни на пальне серед названих та не змінювала вартість за останню добу.
Державна "Укрнафта" оголосила про запуск акційної пропозиції, яка діятиме обмежений час - з 25 по 29 червня включно. Протягом цих п'яти днів компанія суттєво знизила цінники на свої преміальні позиції, зрівнявши їх у вартості зі звичайним пальним.
Так, фірмовий бензин 95 (Energy) скинув у ціні одразу 3 гривні і тепер коштує 73,90 грн/л (стільки ж, скільки й стандартний А-95). Максимальне здешевлення зафіксовано на преміальному ДП (Energy) - воно впало в ціні на 3 гривні і торгується по 75,90 грн/л.
На звичайний дизель ціна на "Укрнафті" знизилася на 1 гривню (до 75,90 грн/л). Вартість бензину А-92 (68,90 грн/л), преміального 98 (Energy) (81,90 грн/л) та автомобільного газу (40,40 грн/л) на час дії акції залишилася без змін.
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