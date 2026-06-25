АЗС масово знизили ціни: скільки коштує бензин, дизель та газ 25 червня

Головне: Бензин : На "Укрнафті" до 29 червня акційно здешевшав преміальний 95 (Energy) - одразу на 3 гривні, до 73,90 грн/л.

: На "Укрнафті" до 29 червня акційно здешевшав преміальний 95 (Energy) - одразу на 3 гривні, до 73,90 грн/л. Дизель : ОККО та WOG знизили вартість звичайного та преміального ДП по 1 грн на літрі, а в "Укрнафті" за акцією фірмовий ДП Energy скинув 3 гривні й коштує 75,90 грн/л.

: ОККО та WOG знизили вартість звичайного та преміального ДП по 1 грн на літрі, а в "Укрнафті" за акцією фірмовий ДП Energy скинув 3 гривні й коштує 75,90 грн/л. Газ: Автомобільний газ подешевшав на 1 гривню на ОККО та WOG - до 42,90 грн/л, тоді як найнижчу ціну утримує "Укрнафта" - 40,40 грн/л.

Як змінилися ціни за добу

OKKO та WOG синхронно знизили ціни на дизель та блакитне паливо. Звичайне ДП Євро скинуло в ціні 1 гривню і тепер коштує 80,90 грн/л (вчора було 81,90 грн/л). Брендовий дизель (Pulls/Mustang) також подешевшав на гривню - до 83,90 грн/л.

Автомобільний газ у цих мережах також знизив ціну на 1 гривню - до 42,90 грн/л.

Фото: ціни на пальне на популярних АЗС в Україні станом на 25 червня (інфографіка РБК-Україна)

Мережа SOCAR утримує найвищі ціни на пальне серед названих та не змінювала вартість за останню добу.

Державна "Укрнафта" оголосила про запуск акційної пропозиції, яка діятиме обмежений час - з 25 по 29 червня включно. Протягом цих п'яти днів компанія суттєво знизила цінники на свої преміальні позиції, зрівнявши їх у вартості зі звичайним пальним.

Так, фірмовий бензин 95 (Energy) скинув у ціні одразу 3 гривні і тепер коштує 73,90 грн/л (стільки ж, скільки й стандартний А-95). Максимальне здешевлення зафіксовано на преміальному ДП (Energy) - воно впало в ціні на 3 гривні і торгується по 75,90 грн/л.

На звичайний дизель ціна на "Укрнафті" знизилася на 1 гривню (до 75,90 грн/л). Вартість бензину А-92 (68,90 грн/л), преміального 98 (Energy) (81,90 грн/л) та автомобільного газу (40,40 грн/л) на час дії акції залишилася без змін.

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Деталізація цін на АЗС 25 червня, четвер

OKKO

Бензин Pulls 100: 88,90 грн

Бензин Pulls 95: 81,90 грн

Бензин А-95 Євро: 78,90 грн

ДП Pulls: 83,90 грн

ДП Євро: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

WOG

Бензин 100: 88,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн

Бензин 95 Євро: 78,90 грн

ДП Mustang: 83,90 грн

ДП Євро-5: 80,90 грн

Газ: 42,90 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 88,90 грн

Бензин NANO 95: 82,90 грн

Бензин А-95: 78,90 грн

ДП NANO Extro: 85,90 грн

ДП NANO: 82,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"