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Цены на нефть обвалились до довоенных уровней

09:39 25.06.2026 Чт
2 мин
Какой прогноз делают аналитики?
aimg Ирина Глухова
Цены на нефть обвалились до довоенных уровней Фото: цены на нефть обвалились до довоенных уровней (Getty Images)
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Мировые цены на нефть продолжают снижаться и почти вернулись к уровню, который был до начала войны с Ираном - рынок реагирует на возобновление поставок через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как изменились цены

По состоянию на утро:

  • Нефть марки Brent подешевела на 1,22 доллара (-1,65%) - до 72,52 доллара за баррель;
  • WTI снизилась на 1,02 доллара (-1,45%) - до 69,32 доллара за баррель.

Оба контракта достигли самого низкого уровня с 27 февраля.

В среду Brent потеряла более 3 долларов в день, WTI - почти столько же.

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Почему нефть дешевеет

Главная причина – возобновление движения через Ормузский пролив после соглашения между США и Ираном. Рынок закладывает в цены возврат ближневосточной нефти быстрее, чем ожидалось.

"Скорость этого падения заскочила многих врасплох, поскольку рынки значительно быстрее, чем ожидалось две недели назад, закладывают в цены возврат ближневосточной нефти", - отметил аналитик IG Тони Сайкамор.

Дополнительное давление на цены - намерения Ирана нарастить экспорт после временного ослабления американских санкций.

Что говорит министр энергетики США

Министр энергетики США Крис Райт сообщил, что объемы поставок через Ормузский пролив уже приблизились к довоенным уровням.

За последние 24 часа через пролив прошло не менее 20 миллионов баррелей.

Полное возобновление движения займет несколько недель – пролив еще нужно разминировать. Райт также заявил, что нефть будет поступать через Ормуз даже если соглашение с Ираном не будет соблюдено – и Тегеран уже не сможет снова заблокировать этот маршрут.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Macquarie ожидают скорой нормализации рынка. Их прогноз средних цен на третий квартал:

  • Brent – 67 долларов за баррель;
  • WTI – 62 доллара за баррель.

Для сравнения – во втором квартале средние цены составляли 94 и 87 долларов соответственно.

Ормузский пролив

Мировые цены на нефть начали стремительно падать еще в середине июня 2026 года - после того, как Ормузский пролив постепенно возобновил работу. Танкеры вновь открыто проходят по главному нефтяному коридору планеты.

Еще несколько недель назад движение через пролив было парализовано из-за угрозы иранских ракет, дронов и мин . Международная морская организация заявила, что получила гарантии безопасности, которые позволят сотням судов выйти из Персидского залива.

Перелом произошел после того, как Вашингтон и Тегеран сообщили о прогрессе на переговорах по завершению войны . США выдали Ирану 60-дневную лицензию на продажу нефти на мировом рынке.

Также госсекретарь США Марко Рубио заявил, что проход по Ормузскому проливу будет бесплатным . Ни одна страна в мире не поддержит введение платы за него.

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