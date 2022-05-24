На "Азовсталі" підірвалися чотири російські сапери, - радник мера

В окупованому Маріуполі при розмінуванні території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися чотири російські сапери. Один з постраждалих залишаються у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при розборі зруйнованої багатоповерхівки на проспекті Миру в Маріуполі знайшли тіла 200 загиблих. Окупанти для безкоштовного поховання змушують родичів загиблих на камеру звинуватити українські війська.

Також вчора стало відомо, що так звані "кадирівці" почали патрулювати Маріупольський район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.