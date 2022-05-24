RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На "Азовсталі" підірвалися чотири російські сапери, - радник мера

Фото: при розмінуванні "Азовсталі" підірвалися російські сапери (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

В окупованому Маріуполі при розмінуванні території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися чотири російські сапери. Один з постраждалих залишаються у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при розборі зруйнованої багатоповерхівки на проспекті Миру в Маріуполі знайшли тіла 200 загиблих. Окупанти для безкоштовного поховання змушують родичів загиблих на камеру звинуватити українські війська.

Також вчора стало відомо, що так звані "кадирівці" почали патрулювати Маріупольський район.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
АзовстальМаріуполь