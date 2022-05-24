UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На "Азовстали" подорвались четыре российских сапера, - советник мэра

Фото: при разминировании "Азовстали" подорвались российские саперы (facebook com)
Автор: Александр Мороз

В оккупированном Мариуполе при разминировании территории металлургического завода "Азовсталь" подорвались четыре российских сапера. Один из пострадавших остается в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"При разминировании "Азовстали" четыре сапера россиян подорвались на мине. Один в тяжелом состоянии, двое средней степени и один получил легкие ранения", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что при разборе разрушенной многоэтажки на проспекте Мира в Мариуполе нашли тела 200 погибших. Оккупанты для бесплатного захоронения заставляют родственников погибших на камеру обвинить украинские войска.

Также вчера стало известно, что так называемые "кадыровцы" начали патрулировать Мариупольский район.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АзовстальМариуполь