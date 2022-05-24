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На "Азовсталі" підірвалися чотири російські сапери, - радник мера

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Маріуполь, Вівторок 24 травня 2022 15:21
На "Азовсталі" підірвалися чотири російські сапери, - радник мера Фото: при розмінуванні "Азовсталі" підірвалися російські сапери (facebook com)
Автор: Олександр Мороз

В окупованому Маріуполі при розмінуванні території металургійного заводу "Азовсталь" підірвалися чотири російські сапери. Один з постраждалих залишаються у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"При розмінуванні "Азовсталі" чотири сапери росіян підірвалися на міні. Один у важкому стані, двоє середнього ступеня і один отримав легкі поранення", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що при розборі зруйнованої багатоповерхівки на проспекті Миру в Маріуполі знайшли тіла 200 загиблих. Окупанти для безкоштовного поховання змушують родичів загиблих на камеру звинуватити українські війська.

Також вчора стало відомо, що так звані "кадирівці" почали патрулювати Маріупольський район.

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Азовсталь Маріуполь
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