РФ сбросила более 180 КАБов, самые ожесточенные штурмы - возле Покровска: обновленные карты боев

На фронте за минувшие сутки зафиксировали 165 боевых столкновений, россияне сбросили 183 управляемые авиабомбы. Наиболее активным направлением остается Покровское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Враг нанес два ракетных удара шестью ракетами и 89 авиационных ударов, сбросив 183 управляемые авиабомбы. Также российские войска совершили 5 120 обстрелов, из них 64 - из реактивных систем залпового огня, и применили 4 166 дронов-камикадзе.

Авиаударам подверглись районы Бояро-Лежачи, Каменка, Середина-Буда (Сумская область), Белогорье, Приморское, Малокатериновка (Запорожская область), Одрадокаменка и Антоновка (Херсонская область).

По данным Генштаба, украинская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили десять районов сосредоточения личного состава и техники, одно артиллерийское средство, два пункта управления БпЛА и одно средство ПВО противника.

Ситуация на направлениях

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло 17 боестолкновений. Враг нанес 17 авиационных ударов, сбросил 28 управляемых бомб, совершил 281 обстрел, в том числе одиннадцать - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении с начала суток враг совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Волчанские Хутора, Каменка, Красное Первое.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в направлениях Кондрашовки, Московки, Купянска, Богуславки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах Грековки, Мирного, Заречного, Карповки, Торского, Дибровы и в сторону Шандриголово и Серебрянки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбили восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Григорьевки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано три боестолкновения в районах Александро-Шультино и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Нелиповки, Щербиновки, Русиного Яра и Яблоновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Попового Яра, Маяка, Рубежного, Владимировки, Колодезей, Никаноровки, Котлиного, Нового Шахматного, Новоэкономичного, Звирово, Удачного, Лисовки, а также в направлениях Покровска, Золотого Колодезя, Родинского и Луча.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 28 атак противника в районах Дачного, Шевченко, Новоукраинки, Звезды, Свободного Поля, Александрограда, Толстого, Мирного, Малиевки, Ольговского, Воскресенки и Андреевки-Клевцово.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском направлении наши защитники успешно остановили две вражеские атаки в направлении Полтавки.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе населенного пункта Каменское и в направлении Новоандреевки.

На Приднепровском направлении агрессор провел шесть наступательных действий в направлении населенных пунктов Приднепровское, Антоновка и Голая Пристань - Силы обороны успешно отбили все вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.