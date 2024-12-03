ua en ru
Вт, 03 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В "Азове" показали, как танками уничтожают позиции россиян на Торецком направлении

Вторник 03 декабря 2024 21:28
UA EN RU
В "Азове" показали, как танками уничтожают позиции россиян на Торецком направлении Иллюстративное фото: азовцы показали, как уничтожают россиян возле Торецка (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные продолжают отражать атаки оккупантов на Торецком направлении. Там было уничтожено несколько позиций российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 12-й бригады "Азов".

Как отметили в бригаде, их бойцы, с помощью танков разбирают оккупантов на Торецком направлении.

В частности, танки применяют в местах, где по врагу трудно ударить артиллерией и дронами. Именно там бронированные и маневренные машины обезвреживают цели за максимально короткое время.

"Когда БК полностью отработан, на месте бывших вражеских позиций остаются только воронки и ликвидированные оккупанты", - рассказали в бригаде.

Ситуация в Торецке

Ранее мы писали о том, что в конце сентября российские войска зашли на территорию Торецка в Донецкой области. С тех пор там продолжаются уличные бои.

Позже в ОТУ "Луганск", россияне контролируют восточную часть Торецкого. В других частях города идут бои.

Более подробно о ситуации вокруг города – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовці Торецк Война в Украине
NEWS
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
Имея горький опыт Будапештского меморандума, Украина не примет альтернативы членства в НАТО, - МИД
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели