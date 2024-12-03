ua en ru
Вт, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

В "Азові" показали, як танками нищать позиції росіян на Торецькому напрямку

Вівторок 03 грудня 2024 21:28
UA EN RU
В "Азові" показали, як танками нищать позиції росіян на Торецькому напрямку Ілюстративне фото: азовці показали, як нищать росіян біля Торецька (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські військові продовжують відбивати атаки окупантів на Торецькому напрямку. Там було знищено декілька позицій російської армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 12-ї бригади "Азов".

Як зазначили у бригаді, їх бійці, за допомогою танків розбирають окупантів на Торецькому напрямку.

Зокрема, танки застосовують у місцях, де по ворогу важко вдарити артилерією та дронами. Саме там броньовані та маневрені машини знешкоджують цілі за максимально короткий час.

"Коли БК повністю відпрацьований, на місці колишніх ворожих позицій лишаються лише вирви і ліквідовані окупанти", - розповіли у бригаді.

Ситуація у Торецьку

Раніше ми писали про те, що наприкінці вересня російські війська зайшли на територію Торецька Донецької області. З того часу там тривають вуличні бої.

Пізніше в ОТУ "Луганськ", росіяни контролюють східну частину Торецька. В інших частинах міста точаться бої.

Більш детально про ситуацію навколо міста - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Азовці Торецьк Війна в Україні
NEWS
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
Маючи гіркий досвід Будапештського меморандуму, Україна не прийме альтернативи членства в НАТО, - МЗС
DAILY
Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Начальник Сумської ОВА Володимир Артюх: Курська операція досягла своєї мети