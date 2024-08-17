Дроны, ракеты и не только. Зеленский показал украинское оружие и его результаты

Президент Украины Владимир Зеленский показал оружие украинского производства, а также результаты его боевого применения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу государства в Telegram.

Также глава государства показал кадры применения украинского оружия - уничтожение вражеской техники, противовоздушную оборону, удары по вражеским целям. В частности, на опубликованном видео показаны атаки на российские заводы и НПЗ, уничтожение вражеских кораблей, затопление крейсера "Москва" в Черном море.

"На море: Нептун, Sea Baby, MAGURA V5. На земле: Богдана, Стугна, Корсар. В воздухе: Бобер, Морок, Лютый", - отметил он.

Производство украинского оружия

В ходе полномасштабной войны Украина нарастила производство оружия. В Украине вооружение производят более 500 компаний как государственных, так и частных.

Также Украина наладила производство оружия с партнерами, некоторые заводы находятся за границей для большей безопасности. К примеру, оборонный концерн Rheinmetall создает вместе с Украиной цех по ремонту техники, а также совместное производство боевых бронированных машин Lynx.

Среди прочего, украинские производители значительно улучшили технологии дронов. В Украине был создан первый флот морских дронов. Ранее в Министерстве по вопросам стратегических отраслей и промышленности заявляли, что Украина может за год произвести более 3 млн беспилотников.

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