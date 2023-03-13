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В Азербайджане действовала иранская шпионская сеть: ее разоблачили

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Понедельник 13 марта 2023 02:47
В Азербайджане действовала иранская шпионская сеть: ее разоблачили Фото: в Азербайджане разоблачили иранскую шпионскую сеть (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Азербайджане силовики разоблачили иранскую шпионскую сеть и задержали несколько человек, причастных к ней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Trend.

"В результате проведенной правоохранительными органами операции была разоблачена шпионская сеть и задержаны несколько человек", - сообщает издание.

Больше деталей стражи порядка пока не дают, объясняя это тем, что операция еще продолжается.

Напомним, что на днях вдоль границы с Азербайджаном пол часа летал иранский военный самолет.

А 27 января в Иране мужчина с оружием напал на посольство Азербайджана. Он убил начальника службы безопасности и еще двух охранников.

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