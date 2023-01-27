В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший

Утром 27 явнваря в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование этого вооруженного нападения.

Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.