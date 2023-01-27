В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший
Утром 27 явнваря в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.
"Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
В настоящее время ведется расследование этого вооруженного нападения.
Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.
#Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, #Tahran'daki büyükelçiliklerine silahlı saldırı düzenlendiğini, güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini duyurdu.— Mavi Vatan (@Patrie_Bleue) January 27, 2023
Biz bu iyrənc hücumu qınayırıq.#Azərbaycan #Tehran https://t.co/njiXrAa0mK pic.twitter.com/TxuNBkoOfm
Напомним, по словам эксперта, с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи, общей суммой почти на 17 миллионов долларов.
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