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В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший

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Тегеран, Пятница 27 января 2023 09:29
В Иране произошло нападение на посольство Азербайджана: есть погибший Фото: в Иране произошло нападение на посольство Азербайджан (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 27 явнваря в Иране вооруженный приступник напал на посольство Азербайджана. Нападавший убил начальника службы безопасности и ранил еще двух охранников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссыклой на сообщение Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Нападавший из автомата Калашникова уничтожил пост охраны и убил начальника службы безопасности. Также были ранены двое охранников посольства при попытке предотвратить нападение. Их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется расследование этого вооруженного нападения.

Также известно, что правоохранители задержали одного из нападавших.

Напомним, по словам эксперта, с начала российского вторжения правительство Азербайджана предоставило Украине более тысячи тонн медикаментов, медицинского оборудования и гуманитарной помощи, общей суммой почти на 17 миллионов долларов.

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