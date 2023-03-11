Иранский военный самолет был замечен над границей с Азербайджаном. МИД вызвал посла

В субботу, 11 марта, иранский военный самолет более получаса непрерывно совершал полет вдоль государственной границы с Азербайджаном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 1News .

Как отметили в МИД Азербайджана, такое приближение военного самолета Ирана к государственной границе между двумя странами и полет над пограничной линией, вопреки принятой на международном уровне практике преждевременного оповещения соседнего государства о приближении военных самолетов к государственной границе, создают угрозу безопасности гражданской авиации и служат дальнейшему обострению двусторонних отношений.

"Более получасового полета военного самолета вблизи освобожденных от оккупации территорий Азербайджана является провокацией и недружественным поведением. Мы решительно осуждаем иранскую сторону за такой провокационный шаг, призываем дать соответствующие разъяснения и воздержаться от подобных провокационных действий в будущем", - заявили.

К тому же, посла Ирана вызвали в Министерство иностранных дел Азербайджана, ему была вручена соответствующая нота протеста.