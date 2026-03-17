Азербайджанец поставлял Starlink армии РФ через Латвию: как его наказали

В Латвии гражданина Азербайджана приговорили к тюрьме за передачу российской армии систем спутникового интернета Starlink.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Суд признал иностранца виновным в помощи иностранному государству в подрыве территориальной целостности другой демократической страны, а также в грубом нарушении санкций Евросоюза, что нанесло значительный ущерб.
Расследование, проводимое Службой государственной безопасности Латвии, установило, что организованная группа осуществляла онлайн-заказ оборудования на общую сумму около 200 000 евро.
Среди товаров, которые незаконно переправляли в Россию и продавали лицам, связанным с ВС РФ, были:
Суд назначил гражданину Азербайджана наказание в виде 11 лет лишения свободы с последующим трехлетним пробационным надзором. После отбытия срока он будет выдворен из Латвии с запретом на въезд в течение пяти лет.
Отмечается, что другие участники группы - два гражданина Латвии и один неграждан - предстанут перед судом в рамках отдельного производства. Дело было передано в прокуратуру в июне 2025 года.
Напомним, не так давно в Украине ввели "белый список" Starlink - все терминалы необходимо было зарегистрировать, чтобы их не заблокировали.
Такие меры были приняты в ответ на то, что россияне активно использовали Starlink для войны против Украины.
Уже в начале февраля у российских оккупантов начались проблемы с терминалами, они перестали работать.
По данным The Atlantic миллиардер Илон Маск принял решение заблокировать Starlink россиянам после того, как РФ запустила дрон с таким терминалом по правительственному кварталу в Киеве.