RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Азербайджанец поставлял Starlink армии РФ через Латвию: как его наказали

19:25 17.03.2026 Вт
2 мин
Гражданин Азербайджана помогал россиянам получить терминалы для их использования в войне
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: гражданин Азербайджана передавал россиянам Starlink (Getty Images)

В Латвии гражданина Азербайджана приговорили к тюрьме за передачу российской армии систем спутникового интернета Starlink.

Суд признал иностранца виновным в помощи иностранному государству в подрыве территориальной целостности другой демократической страны, а также в грубом нарушении санкций Евросоюза, что нанесло значительный ущерб.

Детали преступной схемы

Расследование, проводимое Службой государственной безопасности Латвии, установило, что организованная группа осуществляла онлайн-заказ оборудования на общую сумму около 200 000 евро.

Среди товаров, которые незаконно переправляли в Россию и продавали лицам, связанным с ВС РФ, были:

  • десятки миникомплектов спутниковой связи Starlink компании SpaceX;
  • детали оружия, гильзы и пули;
  • баллистические метеорологические датчики

Решение суда

Суд назначил гражданину Азербайджана наказание в виде 11 лет лишения свободы с последующим трехлетним пробационным надзором. После отбытия срока он будет выдворен из Латвии с запретом на въезд в течение пяти лет.

Отмечается, что другие участники группы - два гражданина Латвии и один неграждан - предстанут перед судом в рамках отдельного производства. Дело было передано в прокуратуру в июне 2025 года.

Starlink заблокировали для россиян

Напомним, не так давно в Украине ввели "белый список" Starlink - все терминалы необходимо было зарегистрировать, чтобы их не заблокировали.

Такие меры были приняты в ответ на то, что россияне активно использовали Starlink для войны против Украины.

Уже в начале февраля у российских оккупантов начались проблемы с терминалами, они перестали работать.

По данным The Atlantic миллиардер Илон Маск принял решение заблокировать Starlink россиянам после того, как РФ запустила дрон с таким терминалом по правительственному кварталу в Киеве.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияЛатвияАзербайджанStarlinkВойна в Украине