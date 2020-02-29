ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Азербайджан призупиняє авіасполучення з Іраном

Новини » Суспільство     29.02.2020 - 19:25
Азербайджан призупиняє авіасполучення з Іраном
Фото: літак AZAL (facebook.com/azalqsc/)

Авіасполучення призупинено через спалах коронавіруса в Ірані

Компанія "Азербайджанські авіалінії" (AZAL) з суботи, 29 лютого, призупиняє польоти в Іран через поширення нового типу коронавірусу. Про це йдеться на сторінці AZAL в Facebook.

"Згідно з оновленою інформацією, в зв'язку з епідеміологічною ситуацією "Азербайджанські авіалінії" припиняють польоти в Іран", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в суботу ввечері авіакомпанія Buta Airways, що є структурним підрозділом AZAL, повернувшись без пасажирів з тегеранського аеропорту імені Імама Хомейні, виконає останній рейс по маршруту Баку - Тегеран. Припиняються також польоти в Баку іранської компанії Iran Air.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Туреччина призупинила пасажирське авіасполучення з Іраном через побоювання поширення коронавіруса COVID-19 на територію країни.

Також РБК-Україна повідомляло, що з 23 лютого Туреччина закрила кордон з Іраном. Зокрема, було припинено сухопутне і залізничне пересування. Також Анкара скасувала майже всі рейси з Іраном, крім щоденних рейсів в Тегеран.

На виборах в Азербайджані перемагає правляча партія У ГПУ заявили про непричетність до видачі Азербайджану опозиційного блогера Ісаєва
Новини України Азербайджан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся