ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні

Новость на русском →
Брюссель, П'ятниця 14 травня 2021 22:06
Євросоюз закликав Азербайджан і Вірменію шукати мирні рішення в конфлікті на кордоні Фото: глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель(РБК-Україна / Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Азербайджан і Вірменія повинні мирним шляхом вирішити питання демаркації своїх кордонів. У Брюсселі зазначили, що вітають контакти між представниками конфліктуючих сторін.

Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

"Делімітація і демаркація кордонів повинні вирішуватися шляхом переговорів в інтересах безпеки місцевого населення. Ми вітаємо триваючі контакти на технічному рівні між двома сторонами", - заявив він.

Боррель також зазначив, що Євросоюз продовжує підтримувати всеосяжне врегулювання конфлікту і закликає обидві країни шукати мирні рішення, зберігаючи стабільність в регіоні.

Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

МЗС Азербайджану назвав реакцію Вірменії неадекватною. За версією Баку, згідно з мирною угодою після війни за Нагірний Карабах, в прикордонних з Вірменією районах розміщуються азербайджанські прикордонники.

При цьому виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. У листі він попросив Росію надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікт в Нагірному Карабасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Евросоюз конфликт Армения Азербайджан
NEWS
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
Криклій і Петрашко написали заяви про відставку: що відомо
DAILY
Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Старі рани. Що відбувається в Ізраїлі і як може розвиватися конфлікт