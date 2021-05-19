Президент Вірменії закликав силовиків вжити "жорстких заходів" проти порушення кордонів країни
Президент Вірменії Армен Саркісян закликав Міноборони, Генштаб, Службу Національної безпеки (СНБ) вжити "жорстких заходів" проти порушив кордон країни Азербайджану. Він також наголосив на важливості використання "дипломатичного арсеналу" для вирішення цього конфлікту.
Про це заяві президента Вірменії повідомила прес-служба Глави держави.
"Закликаю Міністерство оборони Вірменії, Генеральний штаб Збройних сил, СНБ докласти максимум зусиль в рамках своїх функцій і вжити найжорсткіших заходів проти посягань, що загрожують територіальній цілісності Вірменії, і порушення її кордонів", - наголошується в заяві.
Саркісян також підкреслив, що Збройні сили Азербайджану порушили кордон Вірменії і вже кілька днів незаконно перебувають на території країни. При цьому він додав, що в нинішній ситуації особливо важливе значення застосування "дипломатичного Арсеналу на всю його силу". "Відновлення міжнародного авторитету Вірменії, поглиблення співпраці з міжнародними партнерами і союзницьких відносин є необхідністю", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше Міноборони Вірменії заявило про готовність застосувати силу, якщо військові Азербайджану не покинуть територію країни в розумні терміни і без попередніх умов. У відомстві також зазначили, що переговори тривають і висловили прихильність до мирного вирішення конфлікту.
Нагадаємо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.
Між сторонами пройшли кілька раундів переговорів щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабасі. Однак вони не принесли результатів.