Президент Вірменії закликав силовиків вжити "жорстких заходів" проти порушення кордонів країни

Президент Вірменії Армен Саркісян закликав Міноборони, Генштаб, Службу Національної безпеки (СНБ) вжити "жорстких заходів" проти порушив кордон країни Азербайджану . Він також наголосив на важливості використання "дипломатичного арсеналу" для вирішення цього конфлікту.

"Закликаю Міністерство оборони Вірменії, Генеральний штаб Збройних сил, СНБ докласти максимум зусиль в рамках своїх функцій і вжити найжорсткіших заходів проти посягань, що загрожують територіальній цілісності Вірменії, і порушення її кордонів", - наголошується в заяві.

Саркісян також підкреслив, що Збройні сили Азербайджану порушили кордон Вірменії і вже кілька днів незаконно перебувають на території країни. При цьому він додав, що в нинішній ситуації особливо важливе значення застосування "дипломатичного Арсеналу на всю його силу". "Відновлення міжнародного авторитету Вірменії, поглиблення співпраці з міжнародними партнерами і союзницьких відносин є необхідністю", - підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Міноборони Вірменії заявило про готовність застосувати силу, якщо військові Азербайджану не покинуть територію країни в розумні терміни і без попередніх умов. У відомстві також зазначили, що переговори тривають і висловили прихильність до мирного вирішення конфлікту.