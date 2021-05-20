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Військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону

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Єреван, Четвер 20 травня 2021 16:28
Військові Азербайджану та Вірменії обстріляли один одного на спірній ділянці кордону Фото: вірменський військовий з кулеметом (mil.am)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 20 травня на спірній ділянці кордону між військовими Азербайджану та Вірменії сталася перестрілка. Даних про жертви і постраждалих не наводиться.

Про це повідомила прес-служба Міноборони Вірменії.

Відзначається, що близько 15:00 за місцевим часом (14:00 за київським) з боку вірменських військових був відкритий попереджувальний вогонь по азербайджанським військовослужбовцям. За версією вірменської сторони, вони перетнули кордон і зайшли на території країни.

"Командир Азербайджанських Збройних сил зв'язався з командиром вірменської частини, попросив його припинити вогонь, вибачився і сказав, що стрілянина була випадковою", - уточнюється в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Вірменії Армен Саркісян закликав Міноборони, Генштаб, Службу Національної безпеки (СНБ) вжити "жорстких заходів" проти порушив кордон країни Азербайджану. Він також наголосив на важливості використання "дипломатичного арсеналу" для вирішення цього конфлікту.

Відзначимо, в останні дні відбулося чергове загострення у відносинах між Баку і Єреваном, оскільки в ході заходів з демаркації державного кордону азербайджанські військові, за заявою Єревана, зайшли на територію Вірменії. Прем'єр-міністр Нікол Пашинян заявив, що звернеться за допомогою до союзників по ОДКБ.

Між сторонами пройшли кілька раундів переговорів щодо ситуації на кордоні в Нагірному Карабасі. Однак вони не принесли результатів.

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