Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в ЕС

Вице-премьер Грузии, глава Министерства экономики страны Леван Давиташвили сообщил, что вскоре представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии планируют подписать соглашение о поставках электроэнергии в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Грузия-Online .

Запланированному событию предшествовали визиты в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что собирается поставлять на международные рынки 157 ГВТ электроэнергии, и министра энергетики этой страны Парвиза Шахбазова. Темой их переговоров стало обсуждение возможности прокладки линии электропередач по дну Черного моря. Реализовывать этот проект Грузия и Азербайджан намерены с Венгрией и Румынией.

"В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение, чтобы эти четыре страны одновременно имели возможность осуществить этот проект, поскольку это инвестиция в несколько миллиардов. Кроме того, это позволит подключить Грузию непосредственно к энергоструктурам ЕС", - подчеркнул Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан после переговоров с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.