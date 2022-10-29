ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в ЕС

Новина українською →
Евросоюз, Суббота 29 октября 2022 19:15
Азербайджан планирует поставлять электроэнергию в ЕС Фото: четыре страны планируют начать совместный проект по поставке электроэнергии в ЕС (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Вице-премьер Грузии, глава Министерства экономики страны Леван Давиташвили сообщил, что вскоре представители Грузии, Азербайджана, Венгрии и Румынии планируют подписать соглашение о поставках электроэнергии в Евросоюз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал Грузия-Online.

Запланированному событию предшествовали визиты в Грузию президента Азербайджана Ильхама Алиева, который заявил, что собирается поставлять на международные рынки 157 ГВТ электроэнергии, и министра энергетики этой страны Парвиза Шахбазова. Темой их переговоров стало обсуждение возможности прокладки линии электропередач по дну Черного моря. Реализовывать этот проект Грузия и Азербайджан намерены с Венгрией и Румынией.

"В ближайшее время между Грузией, Румынией, Венгрией и Азербайджаном будет достигнуто соглашение, чтобы эти четыре страны одновременно имели возможность осуществить этот проект, поскольку это инвестиция в несколько миллиардов. Кроме того, это позволит подключить Грузию непосредственно к энергоструктурам ЕС", - подчеркнул Давиташвили в интервью грузинскому телеканалу "Имеди".

Накануне премьер Венгрии Виктор Орбан после переговоров с грузинским премьер-министром Ираклием Гарибашвили в Будапеште заявил, что Венгрия нуждается в закупке электроэнергии из Азербайджана через Грузию.

Напомним, что государственный трейдер "Энергетическая компания Украины" на этой неделе провела тестовый импорт электроэнергии из Словакии.

При этом, Украина с 11 октября прекратила экспорт электроэнергии для стабилизации собственной энергосистемы. Причиной стали массированные ракетные удары россиян по украинским энергетическим объектам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год