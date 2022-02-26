RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Азербайджан допоможе з поставками нафтопродуктів в Україну, - Зеленський

Автор: Сергей Новиков

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Той пообіцяв допомогти з поставками нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

"З добрим другом Ільхамом Алієвим проговорили, що нашій країні не вистачає нафти і нафтопродуктів. Все непросто, але тепер все буде", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських автозаправних станціях спостерігаються черги, а АЗС ввели ліміти на продаж палива.

Також ще до російського вторгнення в Україну білоруська сторона погрожувала перекрити транзитні поставки нафтопродуктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийІльхам АлієвАзербайджан