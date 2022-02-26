Азербайджан допоможе з поставками нафтопродуктів в Україну, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Той пообіцяв допомогти з поставками нафтопродуктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.
"З добрим другом Ільхамом Алієвим проговорили, що нашій країні не вистачає нафти і нафтопродуктів. Все непросто, але тепер все буде", - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на українських автозаправних станціях спостерігаються черги, а АЗС ввели ліміти на продаж палива.
Також ще до російського вторгнення в Україну білоруська сторона погрожувала перекрити транзитні поставки нафтопродуктів.