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Ліміт на пальне та загроза відключення світла: на АЗС у Києві величезні черги

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Четвер 24 лютого 2022 10:34
Ліміт на пальне та загроза відключення світла: на АЗС у Києві величезні черги Черги на АЗС в Києві (Фото: РБУ-Україна Авто/Вадим Добровольський)
Автор: Константин Широкун

На київських автозаправних станціях спостерігаються черги з десятків автомобілів. В офіційних акаунтах мереж АЗС заспокоюють і повідомляють про те, що паливо є.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто.

Черги на АЗС викликані загальною панікою. Як повідомляє кореспондент РБК-Україна Авто, на багатьох АЗС поки що доступний безготівковий розрахунок, так і оплата готівкою. Також в окремих випадках "до повного бака" оператори АЗС заправлятися не дозволяють, заливати паливо можна тільки на конкретну суму. Таке рішення пов'язане з тим, що почастішали випадки обману: замовлення заправки "до повного" і покидання автозаправок, не розплатившись.

Багато мереж АЗС у своїх соціальних мережах повідомляють, що пальне на їх заправках є і дефіциту найближчим часом не передбачається, але попит високий. За інформацією паливних ритейлерів, відключення світла боятися не варто - всі АЗС штатно оснащені бензогенераторами.

Ліміт на пальне та загроза відключення світла: на АЗС у Києві величезні чергиТакож рекомендується мати з собою готівку, хоча на цей час в Києві перебоїв з оплатою картками не спостерігається. АЗС просять не використовувати карти лояльності - це додаткове навантаження на систему і зайва трата часу на обслуговування, що збільшує черги.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський оголосив про зниження ПДВ на бензин і дизель. Ці заходи введені в рамках програми "економічного патріотизму".

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