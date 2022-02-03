Бензин знову подорожчає: Білорусь запроваджує заборону на транзит залізницею нафтопродуктів з Литви

"Литовська залізниця" (LTG) вивчає можливості транспортування вантажів до Європи через Польщу. Це пов'язано з тим, що Білорусь ввела заборону на транзит залізничних вантажів з Литви, що істотно ускладнює постачання палива в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на Belta.

Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив зі станцій "Литовських залізниць". Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Білорусі Анатолій Глаз. Такий крок Білорусь пояснює рішенням Литви припинити транзит калійних добрив "Білоруськалія" через санкції США.

"Нами ухвалено рішення про заборону перевезень транзитом своєю територією, що прямують з Литви залізничним транспортом, нафтопродуктів, хімічних та мінеральних добрив, занурених на станціях "Литовських залізниць", – сказано у заяві білоруського МЗС.

"Ця конвенційна заборона з ініціативи білоруської сторони буде оголошена Дирекцією Ради із залізничного транспорту держав-учасниць СНД і набуде чинності 7 лютого 2022 року", - заявили в МЗС РБ.

Литовська залізниця займається розвитком альтернативних вантажних коридорів через Польщу для різних міжнародних маршрутів, здійснюючи диверсифікацію своєї діяльності. За 2022 рік компанія планувала перевести через Білорусь до 0,9 млн тонн нафти та нафтопродуктів.

Для розробки та запуску альтернативних маршрутів через польську територію потрібно враховувати зрослу протяжність і тривалість маршруту, а також зміни у складі рухомого складу через різну ширину шляху. З Литви в Україну поставляються переважно преміальні та спеціальні марки палива. Якщо заборона на транзит через Білорусь не буде найближчим часом скасована, то автомобілістам варто чекати чергового подорожчання палива.

Литва є одним з найбільших постачальників бензинів і дизпалива в Україні. Імпорт автомобільного палива з Литви в Україну за минулий рік збільшився на 10%, до 262 тис.тонн, що становить 21% всього імпорту. Але найбільшим постачальником палива на український ринок як і раніше є Білорусь. На білоруський бензин припало 78% Всього імпорту, а на частку дизпалива з сусідньої країни – 42% всього імпорту.

Нагадаємо, що у січні продажі нових автомобілів в Україні обвалилися у два рази. Початок року ознаменувався зміною лідерів.

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