Азербайджан поможет с поставками нефтепродуктов в Украину, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Тот пообещал помочь с поставками нефтепродуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.
"С добрым другом Ильхамом Алиевым проговорили, что нашей стране не хватает нефти и нефтепродуктов. Все непросто, но теперь все будет", - отметил Зеленский.
Напомним, ранее сообщалось, что на украинских автозаправочных станциях наблюдаются очереди, а АЗС ввели лимиты на продажу топлива.
Также еще до российского вторжения в Украину белорусская сторона угрожала перекрыть транзитные поставки нефтепродуктов.