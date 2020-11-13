Мешканці частини Карабаху стали спалювати свої будинки

Фото: ситуація в Карабасі (twitter.com)

Жителі ряду районів невизнаного Нагірного Карабаху спалюють свої будинки. Ряд районів Карабаху повинні бути передані азербайджанській стороні.

Про це повідомляє BBC.

Карабах, Кельбаджар. Вірмени залишають і спалюють свої будинки, щоб вони не дісталися азербайджанцям. pic.twitter.com/1EJdq6kHkp — Анфіса (@anfisa_a_n) November 13, 2020

З'явилася велика кількість фотографій та відео, на яких жителі Лачинського, Кельбаджарського, Агдамського районів, перед тим як покинути території, спалюють свої будинки, магазини, інші будівлі.

Згідно з тристоронньою угодою, Агдамський район повертається Азербайджану до 20 листопада. До 15 листопада Вірменія повертає Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район.

Згідно з мирними домовленостями, Єреван до кінця місяця повинен вивести війська і поступово передати два райони Азербайджану. Під контролем вірменських сил залишаться Степанакерт (Ханкенді), Мардакерт (Агдере), Мартуні (Ходжавенд) і території, не зайняті армією Азербайджану.

Нагадаємо, в ніч з понеділка на вівторок Пашинян, Алієв і Путін підписали угоду про перемир'я в Карабасі.