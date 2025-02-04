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У Азербайджана есть доказательства, что самолет AZAL сбили россияне, - Reuters

Вторник 04 февраля 2025 20:29
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У Азербайджана есть доказательства, что самолет AZAL сбили россияне, - Reuters Фото: в Казахстане разбился самолет AZAL (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Самолет "Азербайджанских авиалиний" упал в Казахстане из-за того, что по нему отработала российская система ПВО "Панцирь-С". Это привело к гибели 38 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Азербайджанская сторона располагает фрагментом ракеты “Панцирь-С”, который был извлечен из самолета и идентифицирован с помощью международной экспертизы", - рассказал изданию неназванный источник в правительстве Азербайджана.

Более подробных деталей собеседник Reuters не раскрыл.

Авиакатастрофа в Казахстане

Напомним, 25 декабря в Казахстане под городом Актау разбился самолет "Азербайджанских авиалиний".

Как выяснилось позже, самолет летел из Баку в Грозный, но в российском городе он посадку не совершил. Вместо этого борт направился в сторону Казахстана через Каспийское море.

Россияне запретили самолету совершить посадку в Грозном, поскольку в этот момент город находился под атакой беспилотников. На этом фоне одна из систем ПВО подбила самолет.

Несмотря на просьбы экипажа совершить посадку в другом российском городе, ему было отказано. Поэтому самолет был вынужден лететь в Казахстан, чтобы совершить посадку там.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что Россия должна признать вину, наказать виновных и выплатить компенсации.

Детально о том, может ли такая трагедия повлиять на отношения между Россией и Азербайджаном, - в материале РБК-Украина.

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Российская Федерация ПВО Азербайджан Авиакатастрофа
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