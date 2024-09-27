Пашинян допустил, что для мира с Азербайджаном нужно будет изменить конституцию Армении
Армении может понадобиться поменять конституцию для того, чтобы заключить мирное соглашение с Азербайджаном. Все зависит от решения армянского Конституционного суда.
Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Он отметил, что в случае, если Армения и Азербайджан заключат мирный договор, то документ будет направлен на рассмотрение Конституционному суду. КС проверит, соответствует ли он основному закону страны.
"Если наш КС решит, что договор противоречит конституции Армении (хотя наши эксперты заверяют, что это невозможно), тем не менее в этом случае мы окажемся перед конкретной ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира", - добавил Пашинян.
Но, как уточнил глава армянского правительства, если КС решит, что договор соответствует Конституции, то после этого его можно будет ратифицировать.
Что предшествовало
Напомним, конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха, похоже, находится на пути к завершению.
Недавно Пашинян рассказал, что Ереван предложил Баку подписать мирное соглашение, которое состоит из 16 статей. Его содержание уже было согласовано.
Более детально о конфликте между странами и позиции Азербайджана - в материале РБК-Украина.
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