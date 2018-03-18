Азаров попросив допитати його в суді над Януковичем по відеоконференції

Колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров попросив допитати його в судовому засіданні у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича шляхом відеоконференції з Москви (РФ). Про це йдеться в заяві Азарова, опублікованій адвокатом Януковича Віталієм Сердюком у Facebook.

Зокрема юрист повідомив, що заяву було передано стороні захисту 17 березня під час особистої зустрічі.

Як випливає з заяви, Азаров готовий дати свідчення в суді, зазначаючи, що його було залучено у процес у якості свідка захисту за ініціативою Сердюка.

"Прошу: забезпечити проведення мого допиту як свідка у кримінальному провадженні №1-КП/756/237/18 у порядку міжнародної правової допомоги шляхом відеоконференції з уповноваженого суду м. Москва", - йдеться в документі.

При цьому екс-прем'єр-утікач наголосив, що не може прибути безпосередньо до Оболонського районного суду Києва в зв'язку з переслідуванням його на території України з політичних мотивів, "яке було організовано вищими посадовими особами України".

Азаров заявив, що регулярно отримує погрози і вважає, що в Україні існує небезпека його життю. До того ж, колишній глава уряду відмовився повідомити суду адресу свого фактичного місця проживання на території РФ із міркувань безпеки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна прокуратура України оголосила в розшук колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова та екс-главу Національного банку Сергія Арбузова.