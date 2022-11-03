АЗ "Алкмаар" – СК "Днепр-1": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1" состоится на нидерландской земле 3 ноября. Начало поединка в 19:45 по киевскому времени. В параллельном матче группы E кипрский "Аполлон" примет "Вадуц" из Лихтенштейна.

Где смотреть матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1"

У болельщиков не будет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV посредством каналов MEGOGO Футбол. Комментировать матч будет Виталий Кравченко.

Прогноз букмекеров на матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1"

Специалисты конторы Favbet выбрали нидерландцев безусловным фаворитом поединка. На их победу принимают ставки со скромным коэффициентом 1,65. Вероятность успеха "спортклубовцев" оценили баллом 5,20. Ничья – более вероятный результат с кэфом 4,25.

Любители открытого футбола могут заложиться на результативную ничью 2:2 с перспективным коэффициентом 13,50. Хороший кэф выставили и на нулевую ничью – 11,50. Настоящие оракулы изучают вариант с первым забитым мячом прямым ударом со штрафного с баллом 10,00.

Ориентировочные составы на матч АЗ "Алкмаар" – "Днепр-1"

АЗ "Алкмаар": Верхлюст – Хацидиакос, Бейкема, Деккер, Керкез – Класи, Де Вит, Райндерс – Сугавара, Одгорд, Карлссон

"Днепр-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Бабенко, Когут – Назаренко, Пихаленок, Амаш – Довбик

Накануне "Лейпциг" разгромил "Шахтер" в Лиге чемпионов. "Красным быкам" удалось забить быстрый мяч усилиями Нкунку. На старте же второй половины саксонцы шокировали "горняков" тремя голами фактически за 20 минут в исполнении Силвы, Собослая и Ольмо.