Айвазовська: втручання Росії у вибори недооцінюється

Вибори 2019 пройдуть на тлі високого ступеня втручання РФ

Вмешательство России в выборы 2019 на сегодня недооценивается. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

По ее словам, на сегодня вмешательство Российской Федерации в выборы недооценивается. Она также отметила, что в мире ни один глава цивилизованного государства не может позволять публично выступать против кандидатов на выборах в другой стране.

"За последние месяцы и сам (Владимир, - ред.) Путин, и его пресс-секретарь, и руководители внешних ведомств РФ неоднократно делали заявления о том, кто хороший кандидат, кто нехороший, с кем они хотят работать, с кем не хотят и т.д. И если бы шла речь о выборах во Франции, Германии или США, то общество и медиа уже бы отреагировали на это как на вмешательство в выборы", - подчеркнула Айвазовская.

Кроме того, по ее словам, Россия может использовать накопленный компромат на участников избирательного процесса.

"Я также не исключаю непрямого финансирования определенных политических сил и групп. Очевидно, оно происходит, потому что противодействия предыдущим таким фактам мы не увидели: ни громких процессов, ни уголовных дел. Впрочем, если у нас нет на руках доказательств, это не означает, что этого не происходит", - отметила Айвазовская.

Она также добавила, что остается перспектива хакерских атак.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что РФ каждые 40 секунд совершает кибератаку на Украину.

Ранее также стало известно, что ЕС готовится к попыткам вмешательства России в выборы в Европарламент.