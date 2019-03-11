Айвазовська: втручання Росії у вибори недооцінюється

Фото: Ольга Айвазовська (РБК-Україна)

Вибори 2019 пройдуть на тлі високого ступеня втручання РФ

Втручання Росії у вибори 2019 на сьогодні недооцінюється. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, на сьогодні втручання Російської Федерації у вибори недооцінюється. Вона також зазначила, що в світі жоден голова цивілізованої держави не може дозволяти публічно виступати проти кандидатів на виборах в іншій країні.

"За останні місяці і сам (Володимир, - ред.) Путін, і його прес-секретар, і керівники зовнішніх відомств РФ неодноразово робили заяви про те, хто хороший кандидат, хто нехороший, з ким вони хочуть працювати, з ким не хочуть і т. д. І якби йшла мова про вибори у Франції, Німеччині чи США, то суспільство та медіа вже відреагували на це як на втручання у вибори", - підкреслила Айвазовська.

Крім того, за її словами, Росія може використовувати накопичений компромат на учасників виборчого процесу.

"Я також не виключаю непрямого фінансування певних політичних сил і груп. Очевидно, воно відбувається, бо протидії попереднім таким фактам ми не побачили: ні гучних процесів, ні кримінальних справ. Втім, якщо у нас немає на руках доказів, це не означає, що цього не відбувається", - зазначила Айвазовська.

Вона також додала, що залишається перспектива хакерських атак.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що РФ кожні 40 секунд здійснює кібератаку на Україну.

Раніше також стало відомо, що ЄС готується до спроб втручання Росії в вибори до Європарламенту.