Айвазовська: велика кількість спостерігачів на виборах загрожує хаосом

Спостерігачі на виборах 2019 можуть блокувати роботу комісій

Аномально большое количество организаций, которые направят наблюдателей на выборы 2019, грозит хаосом. Об этом в интервью РБК-Украина рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Отметим, в Украине накануне президентских выборов наблюдателями зарегистрировались 139 неправительственных организаций (по сравнению с 10 на выборах 2014). По словам Айвазовской, большинство из них не имеет никакого опыта по наблюдению на выборах, имеют связи с политическими партиями и непосредственно с кандидатами.

"Каждая организация из 139 может делегировать двух человек на избирательный участок или окружком - это огромное количество людей, которые могут сорвать и подсчет голосов, и установление результатов. Работу комиссии можно заблокировать через подачу массы жалоб, а комиссия в первую очередь должна рассмотреть их, а не начать работу с бюллетенями. Это может быть управляемый хаос", - отметила Айвазовская.

Она также подчеркнула, что ряд организаций будет работать и на дипломатическом фронте. В частности, будут собирать информацию и аргументы для обесценивания украинского политического процесса со стороны Кремля на сентябрьской конференции по человеческому измерению ОБСЕ в Варшаве.

Отметим, по официальным данным, ЦИК зарегистрировал 418 международных наблюдателей.

Напомним, ранее генсек ОБСЕ Томас Гремингер выразил сожаление и беспокойство по поводу запрета гражданам РФ быть наблюдателями на выборах 2019.