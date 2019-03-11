В ОБСЕ прокоментували заборону росіянам спостерігати за виборами в Україні

Фото: Томас Гремінгер (osce.org)

За його словами, ОБСЄ нададуть можливість провести вільні та справедливі вибори

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер висловив жаль і занепокоєння з приводу заборони громадянам РФ бути офіційними спостерігачами на виборах 2019. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, ОБСЄ нададуть можливість провести вільні та справедливі вибори в Україні.

"Я поділяю жаль і занепокоєння директора БДІПЛ (Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, - ред.), тому що не дотримуватися суворо методології спостереження не дуже добре", - сказав він.

Гремінгер відзначив, що він "із цікавістю стежить" за тим, що відбувається в Україні, проте утримався від оцінки подій, аргументувавши тим, що про це краще говорити з довгостроковими спостерігачами, які прибули до країни в лютому.

"На сьогодні найважливішим заходом ОБСЄ щодо виборів є операція зі спостереження. Це головний пріоритет, і ми хочемо зробити все можливе для того, щоб ці вибори були вільними і справедливими", - наголосив він.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Організації з безпеки й співробітництва в Європі врахувала ухвалене Верховною радою рішення про неможливість участі представників Росії та осіб, які її представляють, як спостерігачів на виборах президента Укоаїни. Росіян виключили зі складу місії спостерігачів на виборах.