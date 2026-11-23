Компания NVIDIA восстановила Дженсена Хуанга в должности президента, генерального директора и члена совета директоров. Решение было принято единогласно после встреч с ним и консультаций с правительством США.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на прессрелиз NVIDIA .

Почему совет директоров единодушно вернул Хуанга

Совет директоров NVIDIA единогласно проголосовал за возобновление Дженсена Хуанга в должности после серии встреч и обсуждений с ним. Отмечается, что директора "остались довольны откровенностью Хуанга и его готовностью и дальше возглавлять компанию".

При рассмотрении вопроса совет также получил информацию от чиновников правительства США. На ее основе в NVIDIA пришли к выводу, что возвращение Хуанга к руководству не создает угрозы национальной безопасности.

Глава совета директоров Гарви С. Джонс, который сохраняет свой пост, заявил, что это решение "соответствует интересам акционеров, работников, партнеров и клиентов компании".

Он также поблагодарил Колетт Кресс, которая временно исполняла обязанности генерального директора, параллельно оставаясь финансовым директором NVIDIA.

Сам Хуанг заявил, что рад вернуться к работе в компании "в начале новой промышленной революции".

Читайте больше: Кризис Nvidia может изменить правила игры для глобального ИИ: под угрозой миллиардные инвестиции

Расследование продолжается: NVIDIA ужесточает контроль за безопасностью

Ранее NVIDIA сообщила, что после появления информации об интересе иностранной разведки к Дженсену Хуангу совет директоров создал специальный комитет для расследования и привлек независимых юристов.

В компании подтвердили, что расследование будет доведено до конца. Сам Хуанг поддерживает проверку и обязался полностью сотрудничать с ней.

Кроме того, совет директоров создал Комитет по национальной безопасности и экспортному контролю. В него вошли только независимые директора, которые будут следить за соблюдением торговых правил и контролем рисков национальной безопасности. Комитет также привлекает юристов и консультантов с опытом.

Параллельно NVIDIA ищет кандидата на новую должность главного директора по комплаенсу. Он будет отвечать за контроль соблюдения требований по всей компании и будет отчитываться перед комитетом по номинациям и корпоративному управлению.

Также NVIDIA продолжит сотрудничать с государственными органами в рамках текущих расследований и отвечать на их запросы.