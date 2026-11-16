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Вэнс решит, баллотироваться ли в президенты США, только после Нового года

07:06 16.11.2026 Пн
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Вэнс решит, баллотироваться ли в президенты США, только после Нового года Фото: вице-президент США Джей Ди Вэнс (Getty Images)
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Вице-президент США Джей Ди Вэнс примет окончательное решение об участии в президентских выборах 2028 года только после Нового года. Объявить о своих планах публично он может в конце весны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По данным собеседников издания, Вэнс действительно еще не решил, идти ли на выборы, и обсуждает это с семьей, в том числе с женой Ушей после рождения их четвертого ребенка. Такой график принятия решения, по словам источников, сложился еще до промежуточных выборов.

Еще одна причина - Трамп. В команде Вэнса опасаются, что слишком ранний старт кампании отвлечет внимание от действующего президента и может его разозлить.

Вэнс остается основным претендентом на выдвижение от республиканцев. Его союзники указывают на сеть доноров, политическую инфраструктуру и узнаваемость. Он соосновал сеть Rockbridge, которая может стать основой его фандрайзинга и имеет связи с Питером Тилем, Дэвидом Саксом и Илоном Маском.

Однако поражение республиканцев на промежуточных выборах дало аргументы тем, кто хочет отойти от курса Трампа. Вдобавок Вэнсу, вероятно, придется отвечать за действия нынешней администрации.

По данным Axios, Вэнс в частных разговорах выступал против войны с Ираном. Его критику конфликта после выборов некоторые в партии восприняли как попытку дистанцироваться от решения Трампа атаковать Иран.

Сам Трамп признал, что слова Вэнса о войне многим не понравились, но подчеркнул, что он к ним не принадлежит, и их отношения не пострадали.

Возможную кампанию готовит сенатор от Техаса Тед Круз, но многие республиканцы сомневаются, что он сможет серьезно конкурировать с Вэнсом. Более опасным соперником считают госсекретаря Марко Рубио, хотя тот неоднократно заявлял, что поддержит Вэнса.

Среди других возможных претендентов называют Гленна Янгкина, Брайана Кемпа и Рона Десантиса. Последний назвал поражение республиканцев на выборах событием почти уровня "вымирания".

Сомнения по поводу президентских амбиций Вэнса появились сразу после поражения республиканцев. По данным CNN, вице-президент рассматривает возможность не баллотироваться в 2028 году, а одним из главных препятствий его союзники называют войну с Ираном.

Сам Вэнс после выборов 3 ноября возложил ответственность за поражение именно на этот конфликт и призвал сосредоточиться на его завершении и внутренних проблемах США. Впоследствии, 12 ноября, Трамп поручил ему переключиться с возглавляемым Вэнсом переговоров с Ираном на борьбу с коррупцией и преступностью.

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