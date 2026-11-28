Axios: верность Трампу может стоить Венсу и Рубио президентских амбиций
Вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио - главные претенденты на то, чтобы стать преемниками Трампа. Но решения президента, против которых они выступали, могут стать для них обузой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Непопулярность Трампа уже стоила республиканцам большинства в Конгрессе. По оценке издания, война с Ираном, а теперь и скандал вокруг главы Nvidia Дженсена Хуанга показывают, как сложно будет Венсу или Рубио идти на выборы на собственных условиях.
Проблема не только в том, что они не согласны с Трампом. Оба эпизода затрагивают самую сущность их политической идентичности.
Вэнс позиционирует себя как республиканца нового поколения, выступающего против военных вмешательств за границей. Он возражал против войны с Ираном, а после выборов назвал ее причиной поражения республиканцев.
По данным СМИ, такая критика разозлила Трампа. Президент согласился, что избирателей возмутили высокие цены из-за войны, но подчеркнул, что Вэнс так и не сказал, правильно было решение ее начать.
На прошлой неделе Венса прямо спросили, была ли война достойной поражения на выборах. Он уклонился от ответа.
"Я думаю, что решение принимает президент, и президент сказал, что сделал бы это снова. И моя цель и моя работа - поддерживать президента Соединенных Штатов", - сказал Вэнс.
Рубио в Сенате был известен как "ястреб" во внешней политике и жесткий критик России и Китая. В 2020 году Пекин даже ввел против него санкции.
В мае на борту президентского самолета по дороге в Китай Рубио предупреждал Трампа о связи Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой. Однако впоследствии Вэнс помог Трампу добиться возвращения Хуанга на должность главы Nvidia.
Когда журналист задал Рубио вопрос о возвращении Хуанга, госсекретарь просто развернулся и ушел.
Обозреватель The Wall Street Journal Джерри Бейкер на этой неделе призвал Рубио уйти из администрации. По его мнению, госсекретарю приходится защищать политику, которая "позорит, развращает и ослабляет Америку", и заверять, что он к ней непричастен.
Вэнс и Рубио оказались по разные стороны в обоих спорах. Рубио до сих пор активно защищает войну с Ираном, что может повредить ему, если он будет баллотироваться в 2028 году, а война останется такой же непопулярной.
Ни один из них пока не объявил об участии в выборах. Вэнс планирует решить после Нового года, возможно, даже в конце весны. Рубио намекал, что не будет баллотироваться, если уйдет Венс. Политики дружат еще со времен совместной работы в Сенате.
Напомним, ранее Axios писало, что Вэнс примет решение об участии в выборах только после Нового года. В его команде опасаются, что слишком ранний старт кампании может разозлить Трампа.
Еще летом агентство AP сообщало, что Рубио готов уступить Венсу . По данным издания, госсекретарь не раз говорил об этом своим советникам.
В начале ноября Рубиоопроверг слухи об отставке и заявил, что планирует работать до конца президентского срока Трампа. Говорить о выборах 2028 он отказался.
Также мы писали, что Nvidia вернула Хуанга в должность после консультаций с правительством США. Расследование по нему при этом продолжается.