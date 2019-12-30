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Названо найкращого тренера чемпіонату України у 2019 році

Новини » Спорт     30.12.2019 - 13:43
Названо найкращого тренера чемпіонату України у 2019 році
Фото: Олександр Рябоконь (facebook.com/desnafc)

Він шість разів під час сезону визнавався найкращим в УПЛ

Головний тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь названий найкращим наставником найвищого дивізіону чемпіонату України за підсумками 2019 року. Про це повідомляється на сайті Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Він отримав найкращий показник у 4,34 бали. Наставник шість разів під час сезону визнавався найкращим в УПЛ за підсумками турів.

Рябоконь випередив головного тререна "Шахтаря" Луїша Каштру (середній бал 4,32), Віктора Скрипника із "Зорі" (4,32), Володимира Шарана з "Олександрії" (4,2) та Олексія Михайличенка з "Динамо" (4,06).

"Десна" завершує рік на четвертому місці турнірної таблиці із реальними шансами на медальну боротьбу. Також клуб вперше в історії клуб всерйоз претендує на єврокубки.

Об'єднання визначає найкращого тренера УПЛ за середніми оцінками тур за туром третій рік поспіль.

Нагадаємо, гравець донецького "Шахтаря" Тайсон визнаний кращим футболістом України у 2019 році, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко став найкращим наставником. Також були названі переможці в низці інших номінацій.

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