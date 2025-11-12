Импорт авто растет. Каких моделей и почему завозят больше всего?

Импорт новых и подержанных автомобилей в Украину продолжает расти. Одним из драйверов роста является дедлайн по окончанию льготной растаможки электрокаров – до конца этого года.

Какое соотношение новых и подержанных авто было импортировано в октябре, из каких стран импортируются транспортные средства и какие модели самые популярные среди украинцев – в материале РБК-Украина .

В октябре 2025 года украинский рынок новых автомобилей продолжил рост: реализовано 7,3 тысячи легковых авто, что на 34% больше по сравнению с октябрем прошлого года, рост относительно сентября составил 11%. Всего за 10 месяцев года украинцы приобрели 60,7 тысячи автомобилей, что на 3% превышает показатели аналогичного периода 2024 года.

По данным Института исследований авторынка, абсолютное большинство автомобилей, представленных на украинском рынке, имеют иностранное происхождение. Доля импортированных в октябре транспортных средств достигла 98%, что составляет 7 183 единицы. Автомобили отечественного производства занимают лишь 2% рынка – 138 единиц.

Какие бренды новых авто стали лидерами

Среди иностранных марок, которые активно ввозятся в Украину для первичной регистрации, лидируют три бренда: BYD, Toyota и Volkswagen. Также в десятку самых популярных марок октября вошли: Skoda, Renault, Hyundai, BMW, Audi, Zeekr и Nissan.

BYD лидирует с большим отрывом (импорт 1 113 авто в октябре), опережая Toyota (929 авто) почти на 200 единиц. Присутствие в топ-10 марки Zeekr (китайский премиум-бренд) подтверждает рост популярности китайских производителей.

Китайские электромобили сегодня активно выходят на украинский рынок – и эта тенденция вполне закономерна и прослеживается с 2020 года, прокомментировал РБК-Украина Вадим Игнатов,заместитель председателя правления Украинской ассоциации участников рынка электромобилей.

Электромобиль на зарядной станции (фото Getty Images)

Основная масса китайских авто, которые попадают на европейские и украинский рынки, – это либо полностью электрические, либо гибридные модели и у них практически нет конкуренции – ни по качеству, ни по цене.

"Китайцы сейчас однозначно лидеры по производству именно электромобилей. Поставляются или электромобили или гибриды", - добавил Игнатов.

Автомобили из Китая лидируют благодаря льготам, которые есть на электромобили (импорт без пошлины и НДС до 1 января 2026 года). Цена на электрокары сравнялась почти с бензиновыми моделями. Электрокары покупают, чтобы сэкономить, пояснил он.

Игнатов добавил, что китайские электромобили лучше оснащены, имеют более современный дизайн и качественную отделку.

Какие самые популярные модели авто

В модельном рейтинге лидирует кроссовер Volkswagen ID. Unyx (432 единицы было импортировано в октябре) – электромобиль, разработанный Volkswagen совместно с китайским партнером JAC и произведенный в Китае специально для азиатского рынка. На второй позиции расположился полностью китайский BYD Song Plus (389 единиц). Третье место досталось проверенному временем Toyota RAV4 (367 единиц), который потерял одну позицию по сравнению с предыдущим месяцем из-за усиления конкуренции со стороны азиатских производителей.

Стоимость Volkswagen ID.Unyx Ultra составляет 1,16 млн грн (27 600 долларов), а BYD Song Plus Flagship – 1,17 млн гривен (27 900 долларов), свидетельствуют данные портала Bex.auto. Стоимость Toyota RAV4 у официального дилера в Украине стартует от 1,55 млн грн (37 000 долларов).

Также, в десятку самых популярных моделей вошли: Renault Duster, Toyota Land Cruiser Prado, BYD Leopard 3, Hyundai Tucson, Skoda Kodiaq, Volkswagen Touareg и Zeekr 7X.

Отметим, что все 10 моделей в рейтинге относятся к сегменту кроссоверов или внедорожников, что подтверждает устойчивый тренд популярности этого типа кузова в Украине.

Почему растут продажи подержанных авто

Рынок подержанных автомобилей демонстрирует еще более впечатляющую динамику по сравнению с новыми. В октябре 2025 года в Украину было импортировано 25 616 подержанных легковых автомобилей, что на 54% больше по сравнению с октябрем прошлого года. Даже по сравнению с сентябрем текущего года рост составил 8,4%.

Для сравнения: новых автомобилей в октябре было реализовано 7,3 тысячи, то есть подержанные авто составляют 78% от общего объема рынка. Это свидетельствует о том, что большинство украинцев все еще ориентируется на более доступные подержанные автомобили, хотя и наблюдается постепенный рост спроса на новые авто.

Такой стремительный рост объясняется приближением даты – 1 января 2026 года, когда завершается действие льгот на растаможку электромобилей, и при ввозе электрокаров снова придется платить НДС и пошлину. Осознавая это, украинские покупатели и специализированные компании активно скупают электромобили за рубежом, пытаясь успеть растаможить их до конца года на льготных условиях.

Фото: Украинцы покупают много б/у авто из-за границы (Freepik)

Эта ситуация создает ажиотажный спрос на вторичном рынке электрокаров, особенно тех, которые привозятся из США, Германии и других стран. В ноябре-декабре импорт подержанных электромобилей может достичь рекордных показателей, поскольку каждый день приближения к дедлайну повышает мотивацию завершить сделку.

Ноябрь и декабрь – это единственные месяцы, когда можно завезти и реализовать электрокары без НДС, объясняет Олег Назаренко, глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров.

"В январе будет значительное падение импорта электрокаров и продаж, потому что перестанут действовать льготы", - сказал он.

После нового года стоимость электромобилей вырастет примерно на 20%, что неизбежно повлияет на рынок и уменьшит количество желающих их приобрести, убежден эксперт.

Например, популярный BYD Song Plus после введения НДС подорожает с 1,17 млн до 1,4 млн грн.

Назаренко также обращает внимание на типичную для рынка сезонность, когда летом спрос спадает, а в конце года растет. Компании завершают финансовый год и имеют выбор: либо уплатить больший налог на прибыль, либо направить средства на обновление автопарка. Эксперт объясняет, что часто именно тогда закупаются автомобили и это дополнительно подпитывает спрос в четвертом квартале.

Отметим, что 22 октября Верховная Рада поддержала продление еще на год – до 1 января 2027 года льгот на ввоз электромобилей. Соответствующую правку приняли при рассмотрении в первом чтении проекта госбюджета на 2026 год 248 голосами народных депутатов. Ее еще должны одобрить или не поддержать во втором чтении.

Откуда везут автомобили украинцы

В течение января-августа 2025 года в Украину было импортировано 258,3 тысячи легковых автомобилей (как новых, так и подержанных), что на 20% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Укравтопром.

Общая таможенная стоимость этих транспортных средств составила $3,7 миллиарда, что демонстрирует рост на 25%.

Безоговорочным лидером по объемам поставок остается Германия, откуда за 8 месяцев этого года украинцы завезли почти 57 тысяч автомобилей. Второе и третье места заняли США (почти 46 тысяч авто) и Китай (чуть более 27 тысяч) соответственно, что подтверждает диверсификацию источников импорта между традиционными европейскими рынками, американскими аукционами и растущим китайским автопромом.

Также в десятку крупнейших поставщиков входят: Япония, Корея, Франция, Чехия, Великобритания, Мексика и Словакия.

Интересно, что в топ-10 представлены, как страны-производители (Германия, Япония, Корея, Китай), так и транзитные хабы (Чехия, Словакия), через которые проходит значительная часть автомобилей из других европейских государств. Также в рейтинге присутствует Мексика с мощными производственными площадками американских, японских и немецких брендов, экспортирующих авто на международные рынки.

Какова динамика импорта электромобилей

Украинский рынок электромобилей демонстрирует растущую динамику в течение всего 2025 года. По данным Гостаможслужбы Украины, даже в августе (до начала предновогоднего ажиотажа) в Украину было импортировано 9 274 электрокара - вдвое больше, чем в прошлом году (4 146 единиц).

Структура импорта электромобилей показательна: из более чем девяти тысяч ввезенных электрокаров лишь 1 997 были новыми с нулевым пробегом. Остальные 7 277 единиц поступили со вторичных рынков других стран.

Финансовые показатели импорта электромобилей также растут. Общая таможенная стоимость электрокаров, прибывших в Украину в течение августа, достигла почти 8,1 миллиарда гривен. Для сравнения: в августе 2024 года эта цифра составляла всего 3,8 миллиарда гривен, то есть рост более чем вдвое.

Ключевым фактором популярности электромобилей остаются государственные льготы на растаможку. В августе 2025 года объем предоставленных преференций по уплате таможенных платежей превысил 1,6 миллиарда гривен – это вдвое больше, чем в прошлом году (780 миллионов гривен), сообщила Гостаможслужба. При этом, государственный бюджет получил от импорта электрокаров 31,9 миллиона гривен таможенных поступлений против 12,6 миллиона в августе 2024 года. Льготные условия делают электрокары выгоднее автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.