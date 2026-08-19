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Главная » Жизнь » Общество

В 7 корпусе ДШВ уже сбивают реактивные "Шахеды"

14:55 19.08.2026 Ср
2 мин
Борьба с реактивными целями требует не только тактических решений, но и комплексного подхода
aimg Сергей Новиков
В 7 корпусе ДШВ уже сбивают реактивные "Шахеды" Артем Скуратовский (фото: пресс-служба)
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Украинская тактика в борьбе с "Шахедами" заметно прогрессирует. Статистика сбития улучшается, но для уничтожения реактивных целей одной тактики мало - нужна комплексная стратегия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника управления противовоздушной обороны 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, полковника Артема Скуратовского в разговоре с "АрмияInform".

Что известно о реактивных "Шахедах"

По его словам, украинские силы сбивают 80-93% ударных беспилотников типа "Герань-2" и Shahed-136, и это результат не одного "магического" средства, а совместной работы мобильных огневых групп, авиации, подразделений ПВО, радиоэлектронной борьбы и дронов-перехватчиков.

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"Россияне это заметили. И отреагировали по-своему: с начала прошлого года развернули массовое производство реактивной модификации - "Герань-3". Эти дроны долетают до цели вчетверо быстрее, чем обычные "Шахеды" и пока составляют до 20% от всех примененных", - рассказал он.

Первые случаи сбития "Герань-3"

Однако, как отметил полковник, в 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригаде 7 корпуса ДШВ уже есть подтвержденные случаи сбития именно "Герани-3" дронами-перехватчиками.

Отечественные производители и сами военные активно ищут решения под новую угрозу.

Важный нюанс

Скуратовский обращает внимание на важный нюанс: против классических "Шахедов" хорошо работают мобильные огневые группы. Реактивным лучше противодействуют разные типы ПЗРК и зенитное ракетное вооружение.

Причина проста и физическая: новые дроны больше габаритами и имеют мощное тепловое излучение. Именно эти слабые места и используются.

Экипажи 7 корпуса ДШВ продолжают оттачивать антидроновую стратегию. Цель одна: снизить боевой потенциал врага и прикрыть позиции сил обороны, критическую инфраструктуру и жилые кварталы.

Напомним, ранее мы писали, что командир 7 корпуса ДШУ предлагает расширить гражданские должности в армии по примеру вооруженных сил США.

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