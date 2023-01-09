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Автоконцерн Ford ушел из России

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Москва, Понедельник 09 января 2023 14:44
Автоконцерн Ford ушел из России Фото: Ford ушел из России (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Американский автоконцерн Ford вышел из капитала совместного предприятия с российской автомобилестроительной группой "Соллерс" по выпуску легких коммерческих грузовиков Ford Transit.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс"

Факт закрытия сделки по выходу Ford из российского СП подтвердили в "Соллерсе", не уточнив подробностей.

Ford объявил о решении продать по номинальной стоимости неконтролирующую долю (49%) в российском СП в конце октября. Условия сделки предполагают опцион на обратный выкуп доли в течение 5 лет.

СП "Соллерс Форд" с середины 2019 года выпускало в Елабуге только легкие коммерческие грузовики Ford Transit в различных модификациях, производство которых остановилось в начале марта 2022 года. До этого американский концерн уже ушел с российского рынка легковых автомобилей.

LCV Ford Transit были драйвером роста продаж группы "Соллерс" и пользовались высоким спросом. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за 2021 год продажи Ford Transit в России выросли в 1,5 раза до 20,8 тысяч единиц.

Напомним, в декабре Mercedes-Benz решил отключить поддержку сервисных программ в России.

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Ford Российская Федерация
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