Автоконцерн Ford пішов із Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Интерфакс "

Факт закриття операції з виходу Ford із російського СП підтвердили в "Соллерсі", не уточнивши подробиць.

Ford оголосив про рішення продати за номінальною вартістю неконтролюючу частку (49%) у російському СП наприкінці жовтня. Умови угоди передбачають опціон на зворотний викуп частки протягом 5 років.

СП "Соллерс Форд" із середини 2019 року випускало в Єлабузі лише легкі комерційні вантажівки Ford Transit у різних модифікаціях, виробництво яких зупинилося на початку березня 2022 року. До цього американський концерн уже пішов із російського ринку легкових автомобілів.

LCV Ford Transit були драйвером зростання продажів групи "Соллерс" і мали високий попит. За даними Асоціації європейського бізнесу (АЄБ), за 2021 рік продажі Ford Transit в Росії зросли в 1,5 рази до 20,8 тисяч одиниць.