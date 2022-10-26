ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Американский автопроизводитель Ford продал свой бизнес в России

Новина українською →
Россия, Среда 26 октября 2022 18:40
Американский автопроизводитель Ford продал свой бизнес в России Фото: Американский автопроизводитель Ford продал свой бизнес в России (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Автомобильная компания Ford Motor Company покинула рынок РФ. Она продала свою долю в совместном предприятии Sollers Ford.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление компании, которое приводит издание Reuters.

"Акции Ford будут переданы совместному предприятию по нарицательной стоимости", - заявили в компании.

Также компания добавила, что сохраняет за собой право выкупить их в течение 5 лет "в случае изменения глобальной ситуации". В марте компания объявила о полной остановке своей деятельности в России.

Ford вслед за американскими фирмами, включая Cisco Systems Inc и Nike Inc, объявил о выходе из России после того, как западные страны ввели санкции против РФ в связи с ее вторжением в Украину, что сделало практически невозможным ведение бизнеса производителями в России.

Ford Motor Company

Американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей марки "Форд". В 1903 году компанию основал Генри Форд. Компания приобрела популярность, когда первой в мире применила текущий метод производства: классический автосборочный конвейер.

Ford является четвёртым автопроизводителем в мире по объемам выпуска после Toyota, General Motors и Volkswagen. В 2005 году компанией (вместе с контролируемыми марками) было продано 6,8 млн машин. Доход тогда составил 178,1 млрд долларов.

В России у компании было два завода, а именно во Всеволожске и Елабуге. Производственные мощности завода во Всеволожске 2013 были загружены менее чем на две трети. За январь-февраль 2014 г. продажи модели Ford Focus, которая производится во Всеволожске, в целом по России упали на 40 %. В связи с чем завод во Всеволожске с 22 апреля 2014 года остановил производство и сократил 700 сотрудников в рамках "программы по оптимизации затрат".

Напомним, что испанский производитель и продавец одежды Inditex, владеющий сетью Zara, продаст свой бизнес в России своему ливанскому франчайзи Daher group.

Также американская корпорация Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, продала свой бизнес в России.

Стало известно, что американский нефтяной гигант Exxon Mobil полностью покинул Россию после того, как российское правительство в одностороннем порядке прекратило свое участие в нефтегазовом проекте "Сахалин-1".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ford Российская Федерация Санкции против России Война в Украине
NEWS
Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине
Зеленский рассказал, сколько иранских дронов россияне уже запустили по Украине
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев