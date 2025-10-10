RU

Автобусы частично заменили троллейбусы и трамваи: как ходит общественный транспорт в Киеве

Фото: общественный транспорт в Киеве ходит с ограничениями после удара РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Из-за вражеской атаки на Киев часть общественного транспорта в столице курсирует с ограничениями. Так, местные власти вывели дополнительные автобусы, которые заменят часть маршрутов электротранспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

После вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает", - отметили в КГГА.

Сообщается, что для обеспечения сообщения районов курсируют автобусы:

  • №37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";
  • №28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;
  • №30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";
  • №8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

Специалисты КП "Киевпастранс" и энергетических служб работают в усиленном режиме над восстановлением электропитания и стабилизацией движения транспорта.

"Движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города. Просим пассажиров следить за обновлениями на официальных ресурсах", - добавили в КГГА.

 

Ночной удар РФ по столице

Напомним, что россияне, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаки по Киеву. Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 9 человек.

Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго отметили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры. Энергетики принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.

Также из-за массированного обстрела Киева сегодня, 10 октября, метрополитен будет работать с существенными ограничениями. Так, значительно возрастут интервалы между поездами, также часть станций зеленой ветки будет закрыта.

Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.

