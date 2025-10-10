Автобусы частично заменили троллейбусы и трамваи: как ходит общественный транспорт в Киеве

После вражеского обстрела общественный транспорт в Киеве курсирует с изменениями. Из-за отсутствия электроснабжения часть троллейбусных и трамвайных маршрутов временно не работает", - отметили в КГГА.

Сообщается, что для обеспечения сообщения районов курсируют автобусы:

№37ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Лесная";

№28Т - от Дарницкой площади до ул. Милославской;

№30ТР - от ул. Милославской до ст. м. "Почайна";

№8Т - от Дарницкой площади до ст. м. "Позняки", дублируя движение трамвая №8.

Кроме того, чтобы улучшить сообщение между левым и правым берегами, увеличено количество автобусов на маршрутах №114 и №50ТР.

Специалисты КП "Киевпастранс" и энергетических служб работают в усиленном режиме над восстановлением электропитания и стабилизацией движения транспорта.

"Движение общественного транспорта постоянно корректируется в соответствии с ситуацией в энергосистеме города. Просим пассажиров следить за обновлениями на официальных ресурсах", - добавили в КГГА.