Авто заберут на армию. Юрист объяснил, кого могут обязать передать транспорт для ВСУ

Передача транспорта для ВСУ: что нужно знать

Военно-транспортная обязанность выполняется в особый период путем передачи предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами транспортных средств и техники для удовлетворения потребностей военных формирований в соответствии с определенными задачами (пункт 7 Положения о военно-транспортной обязанности).

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы, органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации;

железные дороги;

порты, пристани, аэропорты;

нефтебазы;

автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

граждан-владельцев транспортных средств.

"Такая передача возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и только в пределах лимитов изъятия транспортных средств. Информация о таких лимитах является тайной", – говорит Антон Маринич.

Фото: Передача авто для ВСУ возможна только при условии получения специального документа – частичного наряда (Виталий Носач/РБК-Украина)

Частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций задачи передачи военным формированием определенных транспортных средств и техники, а также порядок, пункты и сроки передачи.

Глава местной госадминистрации и руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки подписывают частичный наряд и скрепляют подписи своими печатями.

Гражданам – владельцам транспортных средств частичный наряд предоставляется при введении правового режима военного положения.

"Любые другие документы (например, приказы руководителей ТЦК) не являются основанием для передачи транспортных средств", – обращает внимание юрист.