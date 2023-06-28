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Авто заберут на армию. Юрист объяснил, кого могут обязать передать транспорт для ВСУ

Фото: Когда могут изымать транспортные средства (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Во время военного положения в Украине могут привлекать транспортную технику граждан Украины, учреждений, предприятий и организаций.

Какие транспортные средства и техника могут предназначаться для закрытия потребностей Вооруженных Сил на особый период, определяет Минобороны. Запросы на получение транспортных средств могут предоставлять территориальные центры комплектования.

В комментарии РБК-Украина адвокат и ведущий юрисконсульт компании Nota Group Антон Маринич объяснил, кого и при каких условиях могут обязать передать транспорт для ВСУ.

Передача транспорта для ВСУ: что нужно знать

Военно-транспортная обязанность выполняется в особый период путем передачи предприятиями, учреждениями и организациями, а также гражданами транспортных средств и техники для удовлетворения потребностей военных формирований в соответствии с определенными задачами (пункт 7 Положения о военно-транспортной обязанности).

Военно-транспортная обязанность распространяется на:

  • центральные и местные органы исполнительной власти;
  • другие государственные органы, органы местного самоуправления;
  • предприятия, учреждения и организации;
  • железные дороги;
  • порты, пристани, аэропорты;
  • нефтебазы;
  • автозаправочные станции дорожного хозяйства;
  • другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;
  • граждан-владельцев транспортных средств.

"Такая передача возможна только при условии получения частичного наряда в военное состояние и только в пределах лимитов изъятия транспортных средств. Информация о таких лимитах является тайной", – говорит Антон Маринич.

Фото: Передача авто для ВСУ возможна только при условии получения специального документа – частичного наряда (Виталий Носач/РБК-Украина)

Частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены во время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций задачи передачи военным формированием определенных транспортных средств и техники, а также порядок, пункты и сроки передачи.

Глава местной госадминистрации и руководитель территориального центра комплектования и социальной поддержки подписывают частичный наряд и скрепляют подписи своими печатями.

Гражданам – владельцам транспортных средств частичный наряд предоставляется при введении правового режима военного положения.

"Любые другие документы (например, приказы руководителей ТЦК) не являются основанием для передачи транспортных средств", – обращает внимание юрист.

Напомним, в рамках общей мобилизации в Украине продолжаются специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу. В ТЦК объяснили, как правильно вручать повестки военнообязанным.

Также стало известно, могут ли военнообязанные сменить место жительства без разрешения руководства ТЦК.

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