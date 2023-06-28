Авто заберуть на армію. Юрист пояснив, кого можуть зобов'язати передати транспорт для ЗСУ

Передача транспорту для ЗСУ: що треба знати

Військово-транспортний обов’язок виконується в особливий період шляхом передачі підприємствами, установами та організаціями, а також громадянами транспортних засобів і техніки для задоволення потреб військових формувань відповідно до визначених завдань (пункт 7 Положення про військово-транспортний обов'язок).

Військово-транспортний обов’язок поширюється на:

центральні та місцеві органи виконавчої влади;

інші державні органи, органи місцевого самоврядування;

підприємства, установи та організації;

залізниці;

порти, пристані, аеропорти;

нафтобази;

автозаправні станції дорожнього господарства;

інші підприємства, установи та організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів;

громадян-власників транспортних засобів.

"Така передача можлива тільки за умови отримання часткового наряду у воєнний стан і тільки в межах лімітів вилучення транспортних засобів. Інформація про такі ліміти є таємною", – каже Антон Маринич.

Фото: Передача авто для ЗСУ можлива тільки за умови отримання спеціального документа – часткового наряду (Віталій Носач/РБК-Україна)

Частковий наряд – це розпорядчий документ голови місцевої держадміністрації, в якому встановлено під час мобілізації для керівників підприємств, установ та організацій завдання з передачі військовим формуванням визначених транспортних засобів і техніки, а також порядок, пункти та строки передачі.

Голова місцевої держадміністрації та керівник територіального центру комплектування та соціальної підтримки підписують частковий наряд і скріплюють підписи своїми печатками.

Громадянам – власникам транспортних засобів частковий наряд надається у разі введення правового режиму воєнного стану.

"Будь-які інші документи (наприклад, накази керівників ТЦК) не є підставою для передачі транспортних засобів", – звертає увагу юрист.