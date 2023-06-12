Как правильно вручать повестки военнообязанным: объяснение ТЦК

В рамках общей мобилизации в Украине продолжаются специальные мероприятия, в частности, призыв военнообязанных в ряды Вооруженных сил Украины на военную службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог начальницы пресс-службы Львовского областного территориального цента комплектования и социальной поддержки Марии Левко на сайте издания ZAXID.NET .

Повестку может получить любой мужчина в возрасте от 18 до 60 лет. Кроме того, законодательством не определен порядок, где вручать повестку. Поэтому ее могут вручить лично в руки: на улице, блокпосту, рабочем месте или по месту жительства.

Вручать повестку может представитель органа местного самоуправления, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный, управители многоквартирных домов. Также повестки могут непосредственно вручать должностные лица территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Для того чтобы вручить повестку, прежде всего необходимо установить лицо, которому она вручается. В военное время нужно всегда носить с собой документы и в случае запроса предоставлять их для проверки уполномоченному лицу. Такими уполномоченными лицами представители Национальной полиции Украины.

Порядок вручения повесток

Повестка должна быть вручена лично. Если лицо отказывается от получения повестки, составляется акт об отказе от получения повестки с подписями уполномоченных лиц и свидетелей, затем его вручают военнообязанному под подпись.

Вручение повестки не означает, что мужчина сразу на фронт или по крайней мере на обучение. В первую очередь повестку вручают для уточнения учетных данных.

Есть разные виды повесток:

Повестки для уточнения данных. Эти повестки вручают для уточнения и обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанных, месте работы и т.д.

Повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Эта повестка с подписью начальника РТЦК и СП обязывает пройти медицинское обследование. К повестке прилагается карта исследования и медицинского осмотра военнообязанного. После медкомиссии на этой карточке будет указан вывод военно-врачебной комиссии о пригодности, непригодности или ограниченной пригодности к военной службе.

Повестка для призыва на срочную военную службу. Эта повестка предусматривает призыв на срочную военную службу. Сейчас такие повестки не выдают, ведь в настоящее время призыв на срочную военную службу в ВСУ и другие военные формирования не проводится через общую мобилизацию.

Мобилизационное предписание. Эта повестка вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению военной службы.

Как должна быть заполнена повестка

Повестка должна быть подписана начальником ТЦК. В ней должны быть указаны: фамилия, имя и отчество, год рождения и адрес жительства военнообязанного, вид повестки, дата, время и адрес - куда необходимо явиться, уточнение документов, название органа, печать, подпись, фамилия, имя и отчество начальника РТЦК и СП.