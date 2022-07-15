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У Гаазі 45 країн домовилися допомогти Україні покарати російських військових злочинців

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Гаага, П'ятниця 15 липня 2022 16:22
У Гаазі 45 країн домовилися допомогти Україні покарати російських військових злочинців Фото: у Гаазі домовилися розслідувати військові злочини РФ в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Злочини російських військових в Україні будуть допомагати розслідувати 45 країн. Серед них США, країни Європейського союзу, Велика Британія, Канада, Мексика та Австралія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Зазначається, що на пресконференції Ukraine Accountability Conference у Гаазі 14 липня були присутні представники понад 40 країн. Серед них міністри закордонних справ, юстиції, генеральні прокурори та інші посадовці.

В результаті країни підписали спільну декларацію про співпрацю та домовилися координувати розслідування воєнних злочинів Росії в Україні, а також забезпечити відповідальність винних.

Нагадаємо, що у Гаазі також був присутній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він закликав створити спецтрибунал для керівництва Росії.

Також перед учасниками конференції виступив президент Володимир Зеленський.

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