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Российский олигарх Дерипаска оформил активы на австрийского бизнесмена во избежание санкций

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Суббота 25 марта 2023 20:28
Российский олигарх Дерипаска оформил активы на австрийского бизнесмена во избежание санкций Фото: российский олигарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российский олигарх Олег Дерипаска во избежание санкций оформил свои активы на австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАПК.

"Перед началом широкомасштабной войны Путин собрал у себя всех российских олигархов для обсуждения плана действий по поддержке российской экономики в случае усиления санкций. Именно после этого разговора, по информации иностранных СМИ, большинство российских олигархов успели переоформить собственные фирмы и имущество в свое близкое окружение, чтобы избежать будущих санкций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что одним из таких олигархов был Олег Дерипаска. Пребывание под санкциями в подавляющем большинстве стран санкционной коалиции заставляет его создавать схемы обхода санкций по управлению активами или приобретение им новых активов через подставных лиц, в частности, Зигфрида Вольфа.

Гражданин Австрии Зигфрид Вольф с 2008 года и после полномасштабного вторжения России в Украину активно продолжает работать на российском рынке. До начала полномасштабного вторжения он был тесно связан с компаниями Олега Дерипаски (Группа "ГАЗ", Корпорация "Русские машины" (ООО "Нижегородские автомобили"), Корпорация "Главстрой", Nolana Holdings Limited).

Как сообщается, доказательством приближенности Зигфрида Вольфа к Дерипаске являются значительные суммы финансового вознаграждения, выплачиваемые ему от компаний последнего. Да, только за 2021 год сумма дохода Вольфа в одной из компаний Дерипаски составляла почти 1 миллиард рублей.

Кроме того, другим доказательством приближенности Зигфрида Вольфа к властно-олигархической вертикали РФ является то, что гражданин Австрии рассматривается Россией (во время активной фазы военной агрессии против Украины) как "дружественный" нерезидент, которому разрешается приобретать активы в РФ.

В частности, по данным НАПК, через такой механизм Вольф уже получает в собственность компании, связанные с Дерипаской через других связанных лиц.

Как отметили в агентстве, Зигфрида Вольфа можно назвать человеком-схемой по обходу санкций. НАПК ожидает внесения Вольфа в санкционные списки Украины в ближайшее время, что должно продемонстрировать пример и другим странам санкционной коалиции.

Напомним, Британия ввела санкции против семи олигархов из РФ. Среди них был Олег Дерипаска.

Также ранее мы писали, что США предъявили обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Кроме того, британский бизнесвумен Грэм Бонэм-Картер был арестован полицией в Лондоне по обвинению США в сговоре с целью нарушения санкций, введенных в отношении российского олигарха Олега Дерипаски.

Позже в Нью-Йорке задержали бывшего высокопоставленного чиновника ФБР за его связи с Дерипаской.

К тому же Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о применении санкции о взыскании активов в доход государства к Олегу Дерипаске.

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