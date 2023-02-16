Украина национализировала предприятия российского олигарха Дерипаски

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о национализации предприятий на 10 млрд гривен, которые принадлежали российскому олигарху Олегу Дерипаске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram .

Правоохранители рассказали, что такое решение суда было применено по отношению к Николаевскому глиноземному заводу, а также добывающим компаниям "Глуховский карьер кварцитов", "Хустский карьер" и "Жежеловский карьер".

По информации СБУ, в ходе следствия было установлено, что Дерипаска руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины. Таким образом он пытался скрыть свое отношение к активам в стране.

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности разоблачили схему и инициировали передачу 100% российского имущества в доход Украины", - отмечают в СБУ.