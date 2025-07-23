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Австрийская компания поставляет России детали для производства ракет

Среда 23 июля 2025 18:53
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Австрийская компания поставляет России детали для производства ракет Фото: австрийская компания поставляет России детали для производства ракет (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия использует детали австрийской компании Roithner Lasertechnik GmbH в производстве ракет для противодействия самолетам F-16.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает частная аналитически-разведывательная компания Dallas.

Dallas получила документ от источника, приближенного к российской компании "ТРВ-Инжиниринг", который подтверждает возможное использование австрийской продукции компании Roithner Lasertechnik GmbH в производстве оружия. Ориентировочный срок готовности продукции - 28 июля 2025 года.

Полученное письмо датировано 15 июля 2025 года. Отправитель - гендиректор Акционерного общества "ТРВ-Инжиниринг" Михаил Колесников, получатель - гендиректор Акционерного общества "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ) Василий Аксенов.

Австрийская компания поставляет России детали для производства ракет

В письме Колесников уведомляет Аксенова о результатах испытания диодов RLT1060-100G производства Roithner Lasertechnik GmbH в количестве 28 штук.

"Полученные результаты подтвердили возможность получения чипов с целевой длиной волны излучения 1060 нм. Сейчас выполняется процесс разделения пластины и предварительная сборка части заготовок для проведения дополнительных измерений и уточнения оптических характеристик. В случае подтверждения заявленных параметров, сборка и упаковка диодов будут инициированы без задержек", - говорится в письме.

Обе компании, которые фигурируют в письме, тесно связаны с российской корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) и входят в структуру этой корпорации - основного производителя ракет в России.

Компания Roithner Lasertechnik GmbH специализируется на изготовлении оптических приборов и фотографического оборудования.

Российский "Азовский оптико-механический завод" специализируется на производстве оптических, лазерных и электронных систем. Там производят прицелы, дальномеры, тепловизоры и системы управления огнем для танков, БМП, кораблей, авиации и головки самонаведения ракет.

Российская компания "ТРВ-Инжиниринг" занимается поиском иностранных компаний, которые в обход санкций будут поставлять России критически важные компоненты для производства вооружения, в частности ракет Х-101.

"Компания Roithner Lasertechnik GmbH добровольно поддерживает контакты с российской "ТРВ-Инжиниринг" несмотря на санкции ЕС. В этих отношениях австрийская компания проводит в интересах заказчика тестирование продукции и держит в курсе россиян о результатах", - отмечают аналитики Dallas.

Они предполагают, что, вероятно, австрийские диоды россияне используют для усовершенствования головок наведения ракет класса "воздух-воздух". Такие ракеты используют для противодействия истребителям F-16, которые, в частности, есть на вооружении Украины.

В то же время отмечается, что российские компании могут скрывать от Roithner Lasertechnik GmbH конечное назначение их продукции.

"Мы не можем точно утверждать, насколько это сотрудничество прозрачно. Впрочем очевидно, что любое сотрудничество с российской компанией является токсичным и несет потенциальные риски", - утверждают аналитики Dallas.

Западные детали в российском оружии

Напомним, недавно в Киеве спецпредставителю США Киту Келлогу показали электронные детали западного производства, которые были обнаружены в российском оружии. Их изъяли из ракет, "Шахедов" и другого вооружения.

Среди идентифицированных компонентов - критически важная для изготовления высокоточного вооружения микроэлектроника, которую российский оборонно-промышленный комплекс получил по "серым схемам" в обход международных санкций.

Келлогу, в частности, продемонстрировали западные элементы ирано-российских дронов-камикадзе Shahed ("Герань") и российских "Герберов", которые используются для ударов по гражданским объектам в Украине.

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