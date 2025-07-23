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Австрійська компанія постачає Росії деталі для виробництва ракет

Середа 23 липня 2025 18:53
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Австрійська компанія постачає Росії деталі для виробництва ракет Фото: австрійська компанія постачає Росії деталі для виробництва ракет (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росія використовує деталі австрійської компанії Roithner Lasertechnik GmbH у виробництві ракет для протидії літакам F-16.

Як передає РБК-Україна, про це повідомляє приватна аналітично-розвідувальна компанія Dallas.

Dallas отримала документ від джерела, наближеного до російської компанії "ТРВ-Инжиниринг", який підтверджує можливе використання австрійської продукції компанії Roithner Lasertechnik GmbH у виробництві зброї. Орієнтовний термін готовності продукції - 28 липня 2025 року.

Отриманий лист датований 15 липня 2025 року. Відправник - гендиректор Акціонерного товариства "ТРВ-Инжиниринг" Михайло Колесніков, отримувач - гендиректор Акціонерного товариства "Азовский оптико-механический завод" (АОМЗ) Василь Аксьонов.

Австрійська компанія постачає Росії деталі для виробництва ракет

В листі Колесніков повідомляє Аксьонова про результати випробування діодів RLT1060-100G виробництва Roithner Lasertechnik GmbH у кількості 28 штук.

"Отримані результати підтвердили можливість отримання чипів з цільовою довжиною хвилі випромінювання 1060 нм. Зараз виконується процес розділення пластини та попереднє збирання частини заготовок для проведення додаткових вимірів і уточнення оптичних характеристик. У разі підтвердження заявлених параметрів, складання та пакування діодів будуть ініційовані без затримок", - йдеться у листі.

Обидві компанії, які фігурують в листі, тісно повʼязані з російською корпорацією "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) і входять в структуру цієї корпорації - основного виробника ракет в Росії.

Компанія Roithner Lasertechnik GmbH спеціалізується на виготовленні оптичних приладів та фотографічного обладнання.

Російський "Азовский оптико-механический завод" спеціалізується на виробництві оптичних, лазерних та електронних систем. Там виробляють приціли, далекоміри, тепловізори та системи управління вогнем для танків, БМП, кораблів, авіації й головки самонаведення ракет.

Російська компанія "ТРВ-Инжиниринг" займається пошуком іноземних компаній, які в обхід санкцій постачатимуть Росії критично-важливі компоненти для виробництва озброєння, зокрема ракет Х-101.

"Компанія Roithner Lasertechnik GmbH добровільно підтримує контакти з російською "ТРВ-Инжиниринг" попри санкції ЄС. В цих відносинах австрійська компанія проводить в інтересах замовника тестування продукції й тримає в курсі росіян щодо результатів", - зазначають аналітики Dallas.

Вони припускають, що, ймовірно, австрійські діоди росіяни використовують для удосконалення головок наведення ракет класу "повітря-повітря". Такі ракети використовують для протидії винищувачам F-16, які, зокрема, є на озброєнні України.

Водночас зазначається, що російські компанії можуть приховувати від Roithner Lasertechnik GmbH кінцеве призначення їхньої продукції.

"Ми не можемо точно стверджувати, наскільки ця співпраця прозора. Втім очевидно, що будь-яка співпраця з російською компанією є токсичною і несе потенційні ризики", - стверджують аналітики Dallas.

Західні деталі в російській зброї

Нагадаємо, нещодавно у Києві спецпредставнику США Кіту Келлогу показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російській зброї. Їх вилучили з ракет, "Шахедів" та іншого озброєння.

Серед ідентифікованих компонентів - критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс отримав за „сірими схемами“ в обхід міжнародних санкцій.

Келлогу, зокрема, продемонстрували західні елементи ірано-російських дронів-камікадзе Shahed ("Герань") та російських "Гербера", які використовуються для ударів по цивільних об'єктах в Україні.

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